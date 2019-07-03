إيران تتوعد أوربا بزيادة تخصيب اليورانيوم وتشغيل مفاعل آراك

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتعيد العمل في مفاعل أراك كما في السابق إذا لم تلتزم بقية الاطراف بالاتفاق النووي.

سنزيد نسبة تخصيب اليورانيوم:

أكد روحاني في كلمة له خلال اجتماع الحكومة أن إيران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي إذا ما التزمت به الأطراف الأخرى.

روحاني: من السابع من يوليو/ تموز الجاري سننفذ خطوتنا الثانية من خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي.

روحاني: نسبة تخصيب اليورانيوم لن تبقى في مستوى 3.67٪ وسنخصب بالمستوى الذي نريده وما نحتاج إليه، واعلموا أنه بعد ٧ من يوليو/ تموز المقبل إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها وفق البرنامج المطروح فإننا سنعود للعمل في مفاعل أراك كما كان في السابق إلا إذا نفذتم التزاماتكم.

روحاني:وصيتنا لأمريكا والدول الأوربية هو أن يعودوا إلى المنطق وإلى طاولة الحوار وإلى التفاهم واحترام القانون وقرارت مجلس الأمن، وأن نعمل جميعا ضمن إطار الاتفاق النووي وسنبقى ملتزمين به ما التزم به الطرف الآخر.

روحاني: الولايات المتحدة هي التي تسببت في زيادة التوتر في المنطقة، وعليها التخفيض من حدته عن طريق عودتها إلى الاتفاقيات والقرارات الدولية.

أضاف روحاني بأن الآلية المالية الأوربية بشكلها الحالي استعراضية وغير عملية مهددا بأن طهران ستتخذ الخطوة الثانية خلال انتهاء مهلة الستين يوما إذا لم يتم تنفيذ مطالبها.

روحاني: أنتم تحذرون الآخرين من اللعب بالنار وأنتم من بدأ بإشعال النار في المنطقة وقادرون على إطفائها أيضا بالعودة إلى التزاماتكم في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي.

روحاني: على الدول الأوربية أن تتخذ خطوات حقيقية ولا تكتفي بالإجراءات الاستعراضية مثل تشكيل الآلية المالية الأوربية لأن الآلية المالية حتى الساعة غير عملية ولا تفيدنا إلا إذا تم نقل عائداتنا النفطية إليها أو أقدمت الدول الأوربية على شراء النفط من إيران أو يمكن اعتماد الآلية المالية رغم نقائصها إذا استطاعت تأمين مطالب إيران.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في "تغريدة" على "تويتر" إن إيران تنتهك الاتفاق النووي وتتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم وهذا أمر غير جيد.

قوة إيران منعت واشنطن من حربها:

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن قوة إيران العسكرية أجبرت الولايات المتحدة على التراجع عن شن هجوم عسكري ضد إيران.

خلال لقاء مع قادة في الحرس الثوري أضاف سلامي أن واشنطن تحاول فرض إرادتها على طهران بشن حرب اقتصادية تستهدف الإيرانيين.

وصف سلامي الإدارة الأمريكية بالمرتبكة في قراراتها وسلوكها، مؤكدا أن إيران استطاعت مواجهة حروب واشنطن السياسية والاقتصادية.

موقف أوربي:

كانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعلنت أنها لن تُفعل في الوقت الراهن آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، والتي قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك مع ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي عن القلق البالغ من إعلان إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

أكد البيان المشترك أن الالتزام الأوربي بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.

أكد مصدر دبلوماسي أوربي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستركز في الفترة المقبلة على حمل إيران على العودة للالتزام بالاتفاق وإنها تريد كسب مزيد من الوقت للحوار.

أكد المصدر أن اجتماعا وزاريا للقوى الأوربية وروسيا والصين وإيران لبحث الأزمة الراهنة أصبح أمرا حتميا لبحث الخطوات التالية لكل الأطراف.

موقف روسي:

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيران بالتحلي بضبط النفس ومراعاة الأحكام الأساسية للاتفاق النووي وضمانات وكالة الطاقة الذرية، وأحكام البروتوكول الملحق بهذا الاتفاق.

في تصريحات خلال لقائه نظيره الأيرلندي في موسكو دعا لافروف الاتحاد الأوربي للوفاء بالتزاماته، في شقها المتعلق بتفعيل آلية التعاملات التجارية مع طهران.

لافروف قال ندعو الزملاء في إيران إلى ضبط النفس وعدم الرضوخ للمشاعر، ومراعاة الأحكام الرئيسية للضمانات التي ينص عليها الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية، وأحكام البروتوكول الإضافي، كما نحث الزملاء الأوربيين على الوفاء بوعودهم والتزاماتهم الخاصة بإنشاء آلية "انتكس" وجعلها أكثر فاعلية. والتي تضمن حقوق إيران المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن، فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية".

إسرائيل تهاجم الموقف الأوربي: