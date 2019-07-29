ميدل إيست آي: قادة عسكريون يحاربون الإسلاميين في السودان

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الإسلاميين في السودان، يتعرضون لضغوط شديدة وحملة اعتقال متصاعدة، عقب إعلان إحباط انقلاب مزعوم الأربعاء الماضي.

تصاعد المواجهة

مصادر خاصة لـ"ميدل إيست آي" لم يسمها، أكد أن الاعتقالات تمت بناء على تعليمات مباشرة من الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان.

التهمة التي يوجهها القادة العسكريون للإسلاميين هي محاولة الإطاحة بالمجلس العسكري وزعزعة استقرار البلاد.

الموقع نقل توقعات محللين، بأن تتصاعد المواجهة بين الإسلاميين وقوات الدعم السريع في الفترات القادمة.

اعتقال العشرات

الاعتقالات طالت قيادات في الجيش والأمن محسوبة على الإسلاميين، ونظام الرئيس المعزول عمر البشير.

خلال الأيام القليلة الماضية، جرى اعتقال كل من رئيس الأركان السابق عماد عدوي، والقيادي الإسلامي البارز سيد الخطيب، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

لم يصدر أي تصريح عن السلطات السودانية بشأن تفاصيل حملة الاعتقالات منذ الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية هي الرابعة منذ عزل البشير، حسب المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.

الحركة الإسلامية السودانية، أعلنت الأربعاء، رفضها اتهام المجلس العسكري بضلوع بعض من قياداتها في محاولة انقلابية.

مسار تصادمي

الموقع نقل عن الخبير العسكري، عبد العزيز خالد، قوله إن مزاعم الانقلابات العسكرية ستستمر مع تزايد النفوذ في الجيش.

خالد وهو أستاذ في جامعة أم درمان، أردف أن الاعتقالات كانت إجراءً وقائياً، لوقف أي تحركات محتملة ضد المجلس العسكري.

الخبير العسكري توقع بأن تزداد المواجهات مستقبلًا، لوجود إسلاميين يتعرضون للضغوط داخل القوات النظامية.

على الرغم من انتماء بعض الإسلاميين للمجلس العسكري فإن النزاعات الإقليمية المسلحة السابقة غربي البلاد وجنوبها، وضعتها في مسار تصادمي.

خلفيات

المجلس العسكري السوداني بتشكيلته في أبريل/ نيسان الماضي عقب عزل البشير