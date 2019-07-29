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سياسة|مصر

مصر.. علاء مبارك يدافع عن نفسه بعد اتهامه بدعم "الإخوان"

علاء مبارك (يمين) بجوار والده الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك
علاء مبارك (يمين) بجوار والده الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك
29/7/2019

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إن تغريداته تستغل للإساءة لبلاده، مؤكدًا أن "مصلحة مصر ومؤسساتها تأتي أولا، وأي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل".

التفاصيل
  • تصريحات علاء في تغريدات عبر حسابه الموثق على موقع تويتر، جاءت بعد ساعات من قيام سمير صبري، المحامي المؤيد للنظام، بالتقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه علاء بـ"التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين وهز الثقة بسمعة الدولة".
  • نجل مبارك قال في وقت متأخر من مساء الأحد "أعبر عن رأيي الشخصي بكل احترام، يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء أتركهم لشأنهم".
  • علاء مبارك: آخرون يستغلوا تغريداتي للإساءة لبلدي، لهؤلاء أقول إن أي محاولة للزج باسمي في الإساءة لمصر أمر أرفضه.
  • علاء مبارك: مصلحة بلدي ومؤسساتها تأتي أولاً، هكذا نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل.

تفاصيل البلاغ
  • وسائل إعلام مصرية قالت إن البلاغ القضائي الذي لم تصدر النيابة توضيحًا بشأن حتى الآن قال إن "علاء مبارك حرض من خلال تدويناته ضد الدولة وأثار الرأي العام، وهاجم وزيرة في تدوينة له استخدمتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان في الهجوم على مصر".
  • البلاغ طالب بالتحقيق مع علاء مبارك وتقديمه لمحاكمة عاجلة.
  • وسائل الإعلام استندت على تغريدة لنجل مبارك، حذفها لاحقًا من حسابه على تويتر، انتقد فيها وزيرة الهجرة المصرية.
  • الوزيرة المصرية نبيلة مكرم كانت قد قالت في خطاب جمعها مؤخرًا مع جالية مصرية بكندا، إن أي شخص بالخارج يتحدث بسوء عن مصر "يقطع" وأشارت بعلامة الذبح، قبل أن توضح أن تلك العبارة تم تحريفها وتأويلها.
  • علاء مبارك قال حينها تعقيبا على حديث الوزيرة: "لا شك أننا جميعًا كمصريين نحب بلدنا ولا نقبل أي كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية في كندا (إن أي حد يقول كلمة على بلدنا بره يحصله إيه! يتقطع!) هو كلام غير مسئول ما كان يجب أن يقال حتى لو كان عفوي وغير مقصود لإنه بيتم استغلاله من المتربصين للإساءة بمصر". 
     
  • إثر التغريدة، شنت صحيفة "اليوم السابع" المحلية المؤيدة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي هجومًا عبر حملة من الأخبار والتقارير الصحفية متهمة علاء مبارك بالعمل لصالح جماعة الإخوان، وأعادت نشر ملفات أموال عائلة مبارك في الخارج.
خلفيات:
مبارك ونجليه علاء وجمال أثناء محاكمتهم

 

  • لا يزال علاء وشقيقه جمال نجلا مبارك، يحاكمان على ذمة قضية مرتبطة بفساد لم يتم حسمها بعد، وتم تبرئته من اتهامات منها قتل المتظاهرين عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم والده الذي قضى نحو 30 عاما في السلطة.
  • في 11يوليو/تموز أمرت السلطات المصرية، بحبس مدير صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع فيسبوك، وهي الأبرز في دعم مبارك، 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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