مصر.. علاء مبارك يدافع عن نفسه بعد اتهامه بدعم "الإخوان"

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إن تغريداته تستغل للإساءة لبلاده، مؤكدًا أن "مصلحة مصر ومؤسساتها تأتي أولا، وأي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل".

التفاصيل

تصريحات علاء في تغريدات عبر حسابه الموثق على موقع تويتر، جاءت بعد ساعات من قيام سمير صبري، المحامي المؤيد للنظام، بالتقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه علاء بـ"التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين وهز الثقة بسمعة الدولة".

نجل مبارك قال في وقت متأخر من مساء الأحد "أعبر عن رأيي الشخصي بكل احترام، يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء أتركهم لشأنهم".

علاء مبارك: آخرون يستغلوا تغريداتي للإساءة لبلدي، لهؤلاء أقول إن أي محاولة للزج باسمي في الإساءة لمصر أمر أرفضه.

علاء مبارك: مصلحة بلدي ومؤسساتها تأتي أولاً، هكذا نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل.

اعبر عن رأي الشخصى بكل احترام ،يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء اتركهم لشأنهم ،اخرين يستغلوا تغريداتى للإساءة لبلدى ، لهولاء اقول ان اي محاولة للزج باسمى فى الإساءة لمصر امر ارفضه ،مصلحة بلدى ومؤسساتها تاتى أولاً ، هكذا نشأت وتربيت ، اي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 28, 2019

تفاصيل البلاغ

وسائل إعلام مصرية قالت إن البلاغ القضائي الذي لم تصدر النيابة توضيحًا بشأن حتى الآن قال إن "علاء مبارك حرض من خلال تدويناته ضد الدولة وأثار الرأي العام، وهاجم وزيرة في تدوينة له استخدمتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان في الهجوم على مصر".

البلاغ طالب بالتحقيق مع علاء مبارك وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وسائل الإعلام استندت على تغريدة لنجل مبارك، حذفها لاحقًا من حسابه على تويتر، انتقد فيها وزيرة الهجرة المصرية.

الوزيرة المصرية نبيلة مكرم كانت قد قالت في خطاب جمعها مؤخرًا مع جالية مصرية بكندا، إن أي شخص بالخارج يتحدث بسوء عن مصر "يقطع" وأشارت بعلامة الذبح، قبل أن توضح أن تلك العبارة تم تحريفها وتأويلها.

علاء مبارك قال حينها تعقيبا على حديث الوزيرة: "لا شك أننا جميعًا كمصريين نحب بلدنا ولا نقبل أي كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية في كندا (إن أي حد يقول كلمة على بلدنا بره يحصله إيه! يتقطع!) هو كلام غير مسئول ما كان يجب أن يقال حتى لو كان عفوي وغير مقصود لإنه بيتم استغلاله من المتربصين للإساءة بمصر".





إثر التغريدة، شنت صحيفة "اليوم السابع" المحلية المؤيدة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي هجومًا عبر حملة من الأخبار والتقارير الصحفية متهمة علاء مبارك بالعمل لصالح جماعة الإخوان، وأعادت نشر ملفات أموال عائلة مبارك في الخارج.

خلفيات:

مبارك ونجليه علاء وجمال أثناء محاكمتهم