مجلس الدولة بليبيا: الصمت الدولي يشجع حفتر على مواصلة جرائمه

قال المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، إن الصمت الدولي، إزاء جرائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يشجعه على الاستمرار فيها.
بيان المكتب الإعلامي للمجلس
- يدين المجلس القصف الجوي لطيران حفتر، الذي استهدف السبت الماضي مستشفى ميداني وأودى بحياة 5 أطباء.
- الصمت الدولي يشجع حفتر، على إضافة جرائم أخرى، إلى سجله الحافل بالانتهاكات، في سبيل وصوله للحكم.
- تكرار استهداف حفتر، للمستشفيات والمنشآت المدنية، جريمة حرب مكتملة الأركان.
- ندعو بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكافة الجهات المعنية، إلى اتخاذ موقف واضح من العدوان.
- الجرائم تتفاقم آثارها يوميًا، من قتلى وجرحى ونازحين ودمار في بيوت المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.
- ندعو حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، إلى مواصلة الجهود لتوفير كل الدعم اللازم للمتضررين، في كافة المدن الليبية.
إخفاقات حفتر
- قوات حكومة الوفاق الليبية، أعلنت السبت، استعادتها كامل "معسكر النقلية" جنوبي طرابلس، بعد ساعات من سيطرة قوات حفتر عليه.
- مراسل الجزيرة، أفاد بسقوط أكثر من عشرين قتيلًا في صفوف قوات حفتر بينهم قادة ميدانيون، في حين قتل ثلاثة من قوات حكومة الوفاق.
- بعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجوم قوات حفتر على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.
- تتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، وفقدان قلب الجيش في غريان.
تحذيرات من التصعيد
- المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حذر الأحد، من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية في ليبيا.
- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت في بيان لها، إن تصريحات سلامة، جاءت خلال لقاء عقده مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
- جاءت تصريحات سلامة بعد يوم من لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج.
- السراج قال لسلامة إن استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
- أكد ضرورة إرساء قواعد جديدة للعملية السياسية تأخذ في الحسبان المعطيات التي أفرزها العدوان على طرابلس، حسب قوله.
انتقام حفتر
- هذه المرة الثالثة منذ بدء المواجهات، التي يتعرض لها مستشفى الميداني في الزاوية للقصف، حسب تصريحات، مصطفى المجعي، المتحدث الإعلامي في حكومة الوفاق.
- المجعي: الوصف الحقيقي لهذا القصف هو أنه انتقام من قبل حفتر نتيجة الخسائر التي تكبدها في طرابلس.
- بحسب منظمة الصحة العالمية، أسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح.