مجلس الدولة بليبيا: الصمت الدولي يشجع حفتر على مواصلة جرائمه

قال المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، إن الصمت الدولي، إزاء جرائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يشجعه على الاستمرار فيها.

بيان المكتب الإعلامي للمجلس

يدين المجلس القصف الجوي لطيران حفتر، الذي استهدف السبت الماضي مستشفى ميداني وأودى بحياة 5 أطباء.

الصمت الدولي يشجع حفتر، على إضافة جرائم أخرى، إلى سجله الحافل بالانتهاكات، في سبيل وصوله للحكم.

تكرار استهداف حفتر، للمستشفيات والمنشآت المدنية، جريمة حرب مكتملة الأركان.

ندعو بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكافة الجهات المعنية، إلى اتخاذ موقف واضح من العدوان.

الجرائم تتفاقم آثارها يوميًا، من قتلى وجرحى ونازحين ودمار في بيوت المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

ندعو حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، إلى مواصلة الجهود لتوفير كل الدعم اللازم للمتضررين، في كافة المدن الليبية.

إخفاقات حفتر

قوات حكومة الوفاق الليبية، أعلنت السبت، استعادتها كامل "معسكر النقلية" جنوبي طرابلس، بعد ساعات من سيطرة قوات حفتر عليه.

مراسل الجزيرة، أفاد بسقوط أكثر من عشرين قتيلًا في صفوف قوات حفتر بينهم قادة ميدانيون، في حين قتل ثلاثة من قوات حكومة الوفاق.

بعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجوم قوات حفتر على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.

تتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، وفقدان قلب الجيش في غريان.

تحذيرات من التصعيد

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حذر الأحد، من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية في ليبيا.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت في بيان لها، إن تصريحات سلامة، جاءت خلال لقاء عقده مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاءت تصريحات سلامة بعد يوم من لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج.

السراج قال لسلامة إن استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

أكد ضرورة إرساء قواعد جديدة للعملية السياسية تأخذ في الحسبان المعطيات التي أفرزها العدوان على طرابلس، حسب قوله.

انتقام حفتر