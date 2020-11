ترمب يعلن مغادرة مدير الاستخبارات الوطنية لمنصبه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس/آب، في أحدث حلقة من سلسلة التغييرات التي تشهدها الإدارة الأمريكية.

التفاصيل

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019