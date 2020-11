بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها والحديث مباشرة إلى شعبها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن طهران رفضت عرضه بالسفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.

عرض بومبيو

We aren’t afraid of @JZarif coming to America where he enjoys the right to speak freely. Are the facts of the @khamenei_ir regime so bad he cannot let me do the same thing in Tehran? What if his people heard the truth, unfiltered, unabridged?

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2019