بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها والحديث مباشرة إلى شعبها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن طهران رفضت عرضه بالسفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.
عرض بومبيو
- جاء في تغريدة لبومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: عرضت مؤخرًا السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام هناك عرضي هذا.
- بومبيو أضاف في تغريدة ثانية: لا نخشى من قدوم جواد ظريف (وزير الخارجية الإيراني) إلى أمريكا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية.
- بومبيو: هل حقائق نظام خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي) سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، وغير مختصرة؟
- بومبيو كان قد عرض في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" أنه مستعد للذهاب إلى طهران ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده.
- بومبيو: بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك… إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر ببلادهم.
الرد الإيراني
- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، رد الأحد، على طلب بومبيو: يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر.
- كان قد جرى احتجاز هاشمي، الصحفية والمذيعة بقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري، دون توجيه اتهامات لها.
خلفيات
- المنطقة تشهد توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم عام 2015 إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
- التوتر تفاقم منذ مايو/آيار الماضي؛ لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.
- في يونيو/حزيران الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، كانت واشنطن تعتزم توجيهها بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.