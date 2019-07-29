بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها والحديث مباشرة إلى شعبها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن طهران رفضت عرضه بالسفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.

عرض بومبيو

جاء في تغريدة لبومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: عرضت مؤخرًا السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام هناك عرضي هذا.

I recently offered to travel to Tehran and speak directly to the Iranian people. The regime hasn’t accepted my offer. pic.twitter.com/IFNSf0AJ4H — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2019

بومبيو أضاف في تغريدة ثانية: لا نخشى من قدوم جواد ظريف (وزير الخارجية الإيراني) إلى أمريكا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية.

بومبيو: هل حقائق نظام خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي) سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، وغير مختصرة؟

We aren’t afraid of @JZarif coming to America where he enjoys the right to speak freely. Are the facts of the @khamenei_ir regime so bad he cannot let me do the same thing in Tehran? What if his people heard the truth, unfiltered, unabridged? — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2019

بومبيو كان قد عرض في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" أنه مستعد للذهاب إلى طهران ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده.

بومبيو: بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك… إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر ببلادهم.

الرد الإيراني

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، رد الأحد، على طلب بومبيو: يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر.

كان قد جرى احتجاز هاشمي، الصحفية والمذيعة بقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري، دون توجيه اتهامات لها.

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