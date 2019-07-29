المبعوث الأممي: ليبيا تحولت إلى مكان لتجريب الأسلحة بدعم أجنبي

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى، وعقد اجتماعيْن رفيعين للبلدان المعنية بالشأن الليبي، يعقبه آخر للأطراف المؤثرة داخل البلاد.

جاء ذلك في إفادة قدمها سلامة، عبر دائرة تليفزيونية من العاصمة الليبية طرابلس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

تأتي دعوات المبعوث الأممي في إطار 3 مقترحات قدمها لأعضاء المجلس، لوقف الحرب الدائرة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات اللواء الليبي خليفة حفتر.

تصريحات سلامة

ليبيا تحولت إلى مكان لتجريب الأسلحة الجديدة، وأيضا لاستخدام الأسلحة العتيقة بدعم من حكومات أجنبية (لم يسمها).

أدعو إلى إقرار هدنة للأعمال العدائية، تتوافق مع حلول عيد الأضحى، تبدأ في 10 من أغسطس (آب) المقبل، ويجب أن تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى.

أدعو أيضا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية (بالأزمة الليبية) وتنفيذ الوقف الكامل لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، على أن يتبع هذا الاجتماع آخر يضم الأطراف والأشخاص المؤثرين داخل لبيبا، بغية وقف القتال واستئناف العملية السياسية.

ما لم يكن هناك تعاون بين أعضاء هذا المجلس (يقصد مجلس الأمن) فإن تدفق السلاح على ليبيا سيتواصل ويزداد.

تكثيف العنف الدائر في ليبيا ينذر بمرحلة جديدة من العمليات العسكرية. فالحرب مستمرة بلا هوادة، وهناك أكثر من 1100 قتيل سقطوا منذ اندلاع الحرب على طرابلس.

جميع الأطراف في ليبيا انتهكت القانون الإنساني الدولي.

القذائف العشوائية والغارات الجوية ذات الهدف المحدد طالت المدنيين ومراكز الاحتجاز والمهاجرين وعمال الإغاثة.

الوقت قد حان لوقف القتال حتى لا تتحول ليبيا إلى ملاذ للمنظمات والجماعات الإرهابية التي دخلت ساحة القتال لاكتساب قدر من الشرعية.

السراج: نقدر الموقف التركي

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن تقديره للموقف التركي الرافض للعدوان على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لمكتب السراج، الإثنين، عقب اجتماعه بالسفير التركي بطرابلس سرحت أكسن.

تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

أعرب السراج عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

من جانبه، جدد السفير التركي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وموقفها الثابت دفاعًا عن العاصمة طرابلس ومدنية الدولة الليبية، حسب البيان.

أعرب السفير التركي، وفق البيان، عن إدانة بلاده لاستهداف المنشآت المدنية، مشيدًا بمبادرة السراج، التي طرحها في 16 من يونيو/حزيران الماضي، للعودة إلى مسار التسوية السياسية.

رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج (يسار) والرئيس التركي أردوغان

مقتل 5 من قيادات حفتر

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، مقتل 5 قيادات من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال معارك اليومين الماضيين حول العاصمة طرابلس. ونشرت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" لصد هجوم قوات حفتر على طرابلس، عبر صفحتها على فيسوك، أسماء هؤلاء القتلى وهم:

فرج البوعيشي الفرجاني قائد ميداني بالكتيبة 321.

محمد فرج القطعاني قائد ميداني باللواء 73 مشاة.

أحمد موسى الزنتناني آمر الكتيبة 78 سلفية.

محمد اقريش آمر محور الزطارنة باللواء السابع الكانيات.

عبد العزيز الدرهوبي آمر محور عين زارة وآمر القوة السلفية باللواء السابع الكانيات.

توقف الملاحة بمطار معيتيقة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي توقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

أضافت إدارة المطار، في بيان، أن المطار تعرض لسقوط قذائف مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية المتجهة إلى مطار صفاقس.

أعلنت إدارة مطار معيتيقة، الثلاثاء الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد توقفها لساعات جراء سقوط قذائف.

بات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرًا شائعًا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء هجوم قوات حفتر.

معيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

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