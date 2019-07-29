الغنوشي يتقدم بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية التونسية

تقدم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الإثنين، بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

تصريحات الغنوشي عقب تقديم ملفه بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالعاصمة

هذا الترشح غير منفصل عن الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي، بل هو تطبيق عملي لآخر قرار اتخذه بدعوة الناخبين؛ فنحن على طريق الباجي نسير.

في هذا الطريق تونس حققت مكاسب كثيرة من خلال سياسة التوافق التي سنها الرئيس الراحل صحبتي واتحاد الشغل وآخرون. ممن رسموا تاريخ التحول الديمقراطي السلمي.

نريد إعادة الاعتبار للسياسة لأنها رذلت في هذه البلاد.

الهدف من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة إعطاء رسالة مفادها إعادة الاعتبار للبرلمان وإيلاؤه أهميته الحقيقية.

أدعو زعماء الأحزاب والشخصيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليعود الاعتبار للعمل السياسي البرلماني.

ترشح الشخصيات السياسية الكبرى سيكون حافزا لتوافد الناخبين على التصويت وعاملا مساهما في الحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

حركة النهضة ستقوم خلال اليومين المقبلين بحسم موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ إما ترشيح شخصية من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.

الأحزاب السياسية وحركة النهضة منها، ستشارك في نقاش مع هيئة الانتخابات حول أجندة الانتخابات.

السبسي عاش مناضلا وإرثه السياسي هو الدّيمقراطية ومنع الإقصاء والتمسك بالوحدة الوطنية والتنمية.

السبسي والغنوشي خلال مؤتمر لحركة النهضة عام 2016 ـ أرشيف

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