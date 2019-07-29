الغنوشي يتقدم بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية التونسية

تقدم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الإثنين، بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
تصريحات الغنوشي عقب تقديم ملفه بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالعاصمة
- هذا الترشح غير منفصل عن الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي، بل هو تطبيق عملي لآخر قرار اتخذه بدعوة الناخبين؛ فنحن على طريق الباجي نسير.
- في هذا الطريق تونس حققت مكاسب كثيرة من خلال سياسة التوافق التي سنها الرئيس الراحل صحبتي واتحاد الشغل وآخرون. ممن رسموا تاريخ التحول الديمقراطي السلمي.
- نريد إعادة الاعتبار للسياسة لأنها رذلت في هذه البلاد.
- الهدف من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة إعطاء رسالة مفادها إعادة الاعتبار للبرلمان وإيلاؤه أهميته الحقيقية.
- أدعو زعماء الأحزاب والشخصيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليعود الاعتبار للعمل السياسي البرلماني.
- ترشح الشخصيات السياسية الكبرى سيكون حافزا لتوافد الناخبين على التصويت وعاملا مساهما في الحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
- حركة النهضة ستقوم خلال اليومين المقبلين بحسم موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ إما ترشيح شخصية من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.
- الأحزاب السياسية وحركة النهضة منها، ستشارك في نقاش مع هيئة الانتخابات حول أجندة الانتخابات.
- السبسي عاش مناضلا وإرثه السياسي هو الدّيمقراطية ومنع الإقصاء والتمسك بالوحدة الوطنية والتنمية.
خلفية
- قبل أيام، صادقت النهضة على ترشيح رئيسها الغنوشي على رأس قائمة مدينة تونس العاصمة للاقتراع.
- الإثنين، يُغلق في تونس باب قبول مطالب الترشحات للانتخابات البرلمانية، والذي انطلق قبل أسبوع.
- النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي بـ68 نائبا من أصل 217.