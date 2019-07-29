البث الحي
سياسة|تونس

الغنوشي يتقدم بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية التونسية

الغنوشي: أدعو زعماء الأحزاب والشخصيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
الغنوشي: أدعو زعماء الأحزاب والشخصيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
29/7/2019

تقدم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الإثنين، بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

تصريحات الغنوشي عقب تقديم ملفه بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالعاصمة
  • هذا الترشح غير منفصل عن الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي، بل هو تطبيق عملي لآخر قرار اتخذه بدعوة الناخبين؛ فنحن على طريق الباجي نسير.
  • في هذا الطريق تونس حققت مكاسب كثيرة من خلال سياسة التوافق التي سنها الرئيس الراحل صحبتي واتحاد الشغل وآخرون. ممن رسموا تاريخ التحول الديمقراطي السلمي.
  • نريد إعادة الاعتبار للسياسة لأنها رذلت في هذه البلاد.
  • الهدف من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة إعطاء رسالة مفادها إعادة الاعتبار للبرلمان وإيلاؤه أهميته الحقيقية.
  • أدعو زعماء الأحزاب والشخصيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليعود الاعتبار للعمل السياسي البرلماني.
  • ترشح الشخصيات السياسية الكبرى سيكون حافزا لتوافد الناخبين على التصويت وعاملا مساهما في الحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
  • حركة النهضة ستقوم خلال اليومين المقبلين بحسم موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ إما ترشيح شخصية من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.
  • الأحزاب السياسية وحركة النهضة منها، ستشارك في نقاش مع هيئة الانتخابات حول أجندة الانتخابات.
  • السبسي عاش مناضلا وإرثه السياسي هو الدّيمقراطية ومنع الإقصاء والتمسك بالوحدة الوطنية والتنمية.
السبسي والغنوشي خلال مؤتمر لحركة النهضة عام 2016 ـ أرشيف
خلفية
  • قبل أيام، صادقت النهضة على ترشيح رئيسها الغنوشي على رأس قائمة مدينة تونس العاصمة للاقتراع.
  • الإثنين، يُغلق في تونس باب قبول مطالب الترشحات للانتخابات البرلمانية، والذي انطلق قبل أسبوع.
  • النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي بـ68 نائبا من أصل 217.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)