الشرطة الماليزية تشكو ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في صفوفها

قال قائد الشرطة الماليزية إن بلاده تبذل جهودا مضنية لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات التي انتشرت حتى بين عناصر الشرطة الماليزية.

تصريحات عبد الحميد بدر، المفتش العام للشرطة في ماليزيا، في مؤتمر صحفي:

أعداد المدمنين تتضاعف، ليس فقط بين الناس العاديين، ولكن بين رجالي أيضا.

كل أسبوع نكتشف هذا ونلقي القبض على رجال لدينا تعاطوا مخدر الميثامفيتامين ومخدر الشبو وغيرهما.

الشرطة تتخذ إجراءات ضد المدمنين في صفوفها، لكن المشكلة ضخمة.

لا أرى كيف يمكننا أن نضمن بشكل فعال السيطرة على تهديد المخدرات في البلاد.

خلفيات