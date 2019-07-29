الشرطة الماليزية تشكو ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في صفوفها

قال قائد الشرطة الماليزية إن بلاده تبذل جهودا مضنية لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات التي انتشرت حتى بين عناصر الشرطة الماليزية.
تصريحات عبد الحميد بدر، المفتش العام للشرطة في ماليزيا، في مؤتمر صحفي:
- أعداد المدمنين تتضاعف، ليس فقط بين الناس العاديين، ولكن بين رجالي أيضا.
- كل أسبوع نكتشف هذا ونلقي القبض على رجال لدينا تعاطوا مخدر الميثامفيتامين ومخدر الشبو وغيرهما.
- الشرطة تتخذ إجراءات ضد المدمنين في صفوفها، لكن المشكلة ضخمة.
- لا أرى كيف يمكننا أن نضمن بشكل فعال السيطرة على تهديد المخدرات في البلاد.
خلفيات
- تشكل ماليزيا نقطة عبور رئيسية لمخدر الميثامفيتامين.
- استولت الشرطة العام الماضي على كميات قياسية من مخدر "كريستال ميث"، أو الشبو كما يعرف محليا، ومعظمه يأتي من ميانمار المجاورة.
- قدرت وكالة مكافحة المخدرات في ماليزيا عدد مدمني المخدرات بنحو 25267 في العام الماضي.
- يشير هذا الرقم إلى انخفاض في عدد مدمني المخدرات الذي وصل إلى نحو 31 ألفا عام 2016.
- تدرس ماليزيا إلغاء العقوبات الجنائية على حيازة كميات صغيرة من المخدرات المعدة للتعاطي الشخصي.
- يعاقب متعاطو المخدرات في ماليزيا حاليا بالغرامة والسجن.