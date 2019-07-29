السودان.. ستة قتلى برصاص الأمن في تظاهرات بشمال كردفان

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط ستة قتلى من الطلاب المتظاهرين بعد إطلاق قوات الأمن السودانية الرصاص على مسيرة احتجاجية بمدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان.
التفاصيل
- شهود عيان قالوا إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على موكب سيّره طلاب الثانويات بمدينة الأبيض شمال كردفان، ظهر الإثنين.
- لجنة الأطباء المركزية في السودان، أعلنت ظهر الإثنين، سقوط خمسة قتلى برصاص قوات الأمن الذي حاول تفريق المظاهرة.
- مصادر طبية أكدت أن الرصاص الحي أسفر عن مقتل أحد طلاب مدرسة الأبيض الصناعية حسان سعد، بجانب أحد الأطفال، كما أدى لإصابة أكثر من 20 من المحتجين، أغلبهم من الطلاب.
- الطلاب تظاهروا بمدينة الأبيض صباح الإثنين على خلفية قطوعات الكهرباء والمياه وشح الخبز بحسب شهود عيان من المدينة.
- أحد الشهود قال إن التظاهرت اتجهت صوب السوق لكنها تعرضت للقمع بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
- شاهد العيان: المعلومات التي حصلت عليها تؤكد إصابة 20 طالبًا، بجانب وفاة أحد المصابين.
- الشاهد: الرقم قابل للزيادة في ظل خطورة الإصابات على مستوى الرأس.