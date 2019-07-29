السودان.. ستة قتلى برصاص الأمن في تظاهرات بشمال كردفان

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط ستة قتلى من الطلاب المتظاهرين بعد إطلاق قوات الأمن السودانية الرصاص على مسيرة احتجاجية بمدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان.

أسماء شهداء مدينة الأبيض إلى الآن : ١ – أحمد عبدة عبدالوهاب – مدرسة عبدالكريم حسن جعفر

٢ – حسان سعد – مدرسة الأبيض الصناعية الثانوية

٣ – محمد الفاتح – مدرسة إسماعيل الولي – السكن شيكان

٥ – بدر الدين

٦ – أحمد عبدالكريم pic.twitter.com/9onEj33ADU — Fayad k. Hassan (@alFayad_lefog) July 29, 2019

التفاصيل

شهود عيان قالوا إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على موكب سيّره طلاب الثانويات بمدينة الأبيض شمال كردفان، ظهر الإثنين.

لجنة الأطباء المركزية في السودان، أعلنت ظهر الإثنين، سقوط خمسة قتلى برصاص قوات الأمن الذي حاول تفريق المظاهرة.