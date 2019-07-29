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سياسة

السودان.. ستة قتلى برصاص الأمن في تظاهرات بشمال كردفان

29/7/2019

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط ستة قتلى من الطلاب المتظاهرين بعد إطلاق قوات الأمن السودانية الرصاص على مسيرة احتجاجية بمدينة الأبيض شمال كردفان غربي السودان.

التفاصيل
  • شهود عيان قالوا إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على موكب سيّره طلاب الثانويات بمدينة الأبيض شمال كردفان، ظهر الإثنين.
  • لجنة الأطباء المركزية في السودان، أعلنت ظهر الإثنين، سقوط خمسة قتلى برصاص قوات الأمن الذي حاول تفريق المظاهرة.

  • مصادر طبية أكدت أن الرصاص الحي أسفر عن مقتل أحد طلاب مدرسة الأبيض الصناعية حسان سعد، بجانب أحد الأطفال، كما أدى لإصابة أكثر من 20 من المحتجين، أغلبهم من الطلاب.
  • الطلاب تظاهروا بمدينة الأبيض صباح الإثنين على خلفية قطوعات الكهرباء والمياه وشح الخبز بحسب شهود عيان من المدينة.
  • أحد الشهود قال إن التظاهرت اتجهت صوب السوق لكنها تعرضت للقمع بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
  • شاهد العيان: المعلومات التي حصلت عليها تؤكد إصابة 20 طالبًا، بجانب وفاة أحد المصابين.
  • الشاهد: الرقم قابل للزيادة في ظل خطورة الإصابات على مستوى الرأس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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