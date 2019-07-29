السودان: احتجاجات وحظر تجوال وتعليق الدراسة بعد مقتل متظاهرين

أصدر اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، حاكم ولاية شمال كردفان السودانية المكلف، قرارا بإعلان حظر التجوال بعدد من مدن الولاية، اعتبار من مساء الإثنين و"حتى إشعار آخر".

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام حكومة الولاية، على خلفية مقتل 8 محتجين في مدينة "الأبيض" بالولاية، خلال مظاهرات رافضة لنتيجة تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم قبل نحو شهرين.

حظر تجوال وتعليق الدراسة

قال البيان إن والي شمال كردفان المكلف أصدر قرارا بإعلان حظر التجوال في مدن "الأبيض، وأم روابة، والرهد أبو دكنة، وبارا".

بحسب البيان، يسري القرار اعتبارا من اليوم ابتداء من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش) إلى حين إشعار آخر.

كما قررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي، بجميع مدارس الولاية حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين، إلى حين إشعار آخر.

أرجع بيان صادر عن اللجنة الأمنية القرار لـ"الأحداث المؤسفة التي جرت خلال اليوم بالمدينة".

أفاد شهود عيان أن محتجين أضرموا النيران في أحد بنوك المدينة، قائلين إن "قناصة متواجدة في أعلى سطح البناية، يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين".

انتشرت قوات كبيرة من الجيش والأمن الداخلي السودانيين في شوارع المدينة، لتحل بدل قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، إثر مطالبات من مواطنين بخروج الأخيرة من "الأبيض".

في الأثناء، ناشدت لجنة صيادلة السودان جميع الكوادر الطبية بمدينة الأبيض بالتوجه إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض التعليمي والمستشفيات الأخرى، التي تستقبل حالات المصابين جراء إطلاق الرصاص الحي على موكب طالبات وطلاب المدارس.

في وقت سابق، الإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان التابعة للمعارضة السودانية، مقتل 5 متظاهرين، بينهم 4 طلاب، خلال احتجاجات اندلعت بمدينة الأبيض وسط البلاد، رفضا لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة بشأن فض اعتصام الخرطوم.

قالت اللجنة في بيان، إن المحتجين قضوا "إثر تعرضهم لإصابات مباشرة برصاص قناصة"، من دون تحديد الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء "القناصة"، فيما أكد متظاهرون أنهم تابعون لقوات الدعم السريع.

انتشرت قوات من الجيش والأمن الداخلي في شوارع مدينة الأبيض لتحل بدل قوات الدعم السريع (الأناضول)

مظاهرات غاضبة

ردا على الأحداث بمدينة الأبيض، اندلعت مظاهرات عنيفة بمدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، تنديدا بسقوط قتلى وجرحى.

أفاد شهود عيان بأن متظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية بالمتاريس في مدينة بحري، وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

خرج مئات المحتجين الغاضبين إلى الشوارع في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة.

بيان تجمع المهنيين السودانيين

يؤكد المجلس العسكري في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادَّعاها، وهي حماية الوطن والمواطنين، وقد اختبرنا هذا الادِّعاء في مجزرة الثامن من رمضان وفي مجزرة العيد الشهيد، وما سبقها وتلاها من جرائم، واليوم نختبره في الأبيض.

ندعو جماهير شعبنا للخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض ومطالبةً بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

مطلبنا الآني والعاجل هو القبول بالإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير من دون شروط ولا قيودولا تأنٍ.

السلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار.

تحقيق فض الاعتصام