الحوثيون يعلنون شن هجوم على مطار "أبها" جنوبي السعودية

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بطائرات "قاصف K2" المسيّرة، وذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين شن هجومين في نجران.

ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.

أبرز تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين:

شن سلاح الجو المسير، بعيد منتصف ليل الأحد، عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي جنوب السعودية مستخدمًا طائرات قاصف 2 K الهجومية.

العملية حققت أهدافها بنجاح، وطالت مواقع هامة في مطار أبها الدولي بدقة عالية.

عملياتنا تأتي ردًا على جرائم "العدوان" وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1155595615142928390?ref_src=twsrc%5Etfw

المطارات.. غير آمنة

فجر الأحد، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بطائرات مسيّرة، وكذلك استهداف مقر التحالف السعودي الإماراتي بصاروخ باليستي جنوبي نجران، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

الشهر الماضي، هدد الحوثيون بأن عملياتهم ستمتد إلى أهداف حساسة في أماكن أخرى غير متوقعة في السعودية، وأن مطارات أبها وجازان وعسير ونجران أصبحت محل استهداف دائم ومتواصل.

جماعة الحوثي كثفت مؤخرًا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، بينما تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

في يونيو/حزيران الماضي، وصلت طائرات الحوثيين المسيرة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي غربي السعودية.

في مايو/أيار الماضي، استهدفت سبع طائرات مسيرة محطتي ضخ للنفط السعودي في شركة أرامكو.

https://twitter.com/almasirah/status/1155610634005991424?ref_src=twsrc%5Etfw

الصراع في اليمن