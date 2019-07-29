أكاديمي إماراتي يستفز اليمنيين: لن يكون هناك يمن واحد بعد اليوم

أثارت تغريدة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، الأحد، غضب يمنيين وعرب، وأشعلت موجة انتقادات في مواقع التواصل، ادعى فيها أن اليمن لن يكون واحدًا وموحدًا بعد اليوم.

ردود غاضبة

عبد الله الذي يوصف بأنه مقرب من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، استفز بتغريدته، ناشطين ومسؤولين يمنيين، ودفع بعضهم إلى مهاجمته والسخرية منه.

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، رد على عبد الله قائلاً: "لا يحق لك ولا لغيرك تقرير مصير الشعب اليمني". الرحبي أضاف: دعوا الشعب اليمني يقرر ماذا يريد بعيدا عن مزاجكم المتقلب، الجنوب ليس عيدروس وليس الإرهابي هاني بن بريك.

قصد الرحبي بتغريدته، رئيس ونائب ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي تشكل بدعم من أبوظبي أواسط العام 2017.

هجوم لاذع

الكاتب اليمني، سام الغباري، أكد أن "عبد الله وأمثاله كضاحي خلفان وأحمد الجارالله، لا يمثلون شعوبهم".

تساءل الغباري: "هل نلتفت لنواجه الحوثي ومغرديه؟ أم نسكت على ابتزاز هؤلاء الحمقى؟".

عبدالله عبدالخالق مثل ضاحي خلفان و احمد الجارالله ، بقية أنذال لا يمثلون شعوبهم ، لكنهم حقًا يؤثرون لإعلان ما يشبه "الحرب" على اليمن يرافقهم إعلام دولة ما متحمس حتى لم نعد نعرف هل العدو "ايران" أم أنه "اليمن الموحد" ، هل نلتفت لنواجه الحوثي ومغرديه أم نسكت على ابتزاز هؤلاء الحمقى — سام الغُباري – SAM ALGHOBARI (@SAlghobari) July 28, 2019

الناشط اليمني خالد العلواني، رد على تغريدة عبد الخالق عبدالله قائلاً إنّ "اليمن ليست جزءاً من تركة الوالد حتى تقسمها وفقا لهواك".

العلواني أضاف أن "شرعنة التشظي والنزعات الانفصالية سابقة، سيكون لها آثارها المدمرة على اليمن وأمن المنطقة".

إذا حسمت القضية واصدرت القرار فعليك نشر توضيح لنعرف موقعنا في الخريطة 😂😂😂😂 — محمد سعيد الشرعبي (@msalsharabi) July 28, 2019

سخرية

الصحفي اليمني، محمد سعيد الشرعبي، سخر من تغريدة عبد الله، داعياً إياه، إلى معرفة موقعه في الخريطة بعد تقسميه لليمن.

الصحفي والكاتب اليمني، فهد سلطان، أشار إلى أن ما تحدث به الأكاديمي الإماراتي، لا يختلف عن موقف الإمارات الرسمي، مشيرا إلى أن هذا التصريح يجب أن يؤخذ بجدية، واصفاً ما يجري في اليمن بمعركة الوجود.

تغريدات مثيرة للجدل

أثارت تغريدة سابقة لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، موجة من الانتقادات بعدما علق فيها على طريقة رد السعودية على الحوثيين.

بن زايد قال في تغريدته "أبها تتحدى الحوثيين بـالمفتاحة وطلال مداح"، وأرفق بالتغريدة مقالا يحمل نفس العنوان.

أبها تتحدى الحوثيين بـ"المفتاحة" و"طلال مداح" https://t.co/FQGpAfFuME — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 9, 2019

تغريدة ابن زايد، دفعت كثيرا من المغردين للاعتقاد بأنه يسخر من السعودية، فيما رأى آخرون أنها تعني الانتصار في الحرب.

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