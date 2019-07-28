وفاة بحريني عقب اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

لقي رجل بحريني حتفه، اليوم الأحد، عقب اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة.
التفاصيل
- لفظ الرجل، ويدعى محمد المقداد (22 عاما) أنفاسه الأخيرة بمستشفى محلي بعد أن عُثر عليه فاقدا للوعي ليل السبت في شوارع قرية البلاد القديم بضواحي العاصمة المنامة، حسبما ذكر ناشطون.
- شهدت المنطقة اشتباكات أمس السبت بين الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأشخاص يحتجون على إعدام بحرينيين اثنين أدينا في قضية إرهاب، حسب الناشطين.
- بدورها، قالت وزارة الداخلية إن المقداد مات لأسباب طبيعية.
- يقول ناشطون حقوقيون إن وفاة الرجل جاءت نتيجة استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع وتأخر الرعاية الطبية.
إعدام 3 أشخاص
- البحرين أعلنت أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، بينهم بحرينيان (أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب) أدينا بقتل شرطي في يناير/ كانون الثاني 2017، وثالث من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.
- أدانت جمعية الوفاق الوطني الشيعية البحرينية المعارضة المنحلة إعدام المدانين بقتل الضابط، ووصفت الأمر بأنه "إرهاب" من جانب السلطات.
- الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية كانت قد دعت على وجه السرعة السلطات البحرينية أول أمس الجمعة إلى وقف عمليات الإعدام.
- صدرت هذه الدعوات، بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.
- من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن "توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما".
- العفو الدولية، أشارت في بيان إلى أن أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب أدينا لأول مرة في محاكمة جماعية وصفتها بـ"الجائرة" بعد تعذيبهما.
- عناصر من الشرطة البريطانية اقتحمت سفارة المنامة في لندن لإنقاذ مواطن بحريني اعتلى سطح مبناها احتجاجا على حكم الإعدام في المنامة بحق بحرينيين اثنين.
- قال ناشطون بحرينيون إن موظفي السفارة أنزلوا الناشط البحريني موسى عبد علي، بعد صعوده فوق مبنى سفارة البحرين في لندن وأخذوه إلى داخل المبنى عنوة واعتدوا عليه، ما اضطر الشرطة البريطانية لاقتحام السفارة لإخراجه.