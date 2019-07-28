وفاة بحريني عقب اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

لقي رجل بحريني حتفه، اليوم الأحد، عقب اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة.

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لفظ الرجل، ويدعى محمد المقداد (22 عاما) أنفاسه الأخيرة بمستشفى محلي بعد أن عُثر عليه فاقدا للوعي ليل السبت في شوارع قرية البلاد القديم بضواحي العاصمة المنامة، حسبما ذكر ناشطون.

شهدت المنطقة اشتباكات أمس السبت بين الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأشخاص يحتجون على إعدام بحرينيين اثنين أدينا في قضية إرهاب، حسب الناشطين.

بدورها، قالت وزارة الداخلية إن المقداد مات لأسباب طبيعية.

يقول ناشطون حقوقيون إن وفاة الرجل جاءت نتيجة استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع وتأخر الرعاية الطبية.

إعدام 3 أشخاص