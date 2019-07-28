وزير الداخلية التركي: لم نرحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة

قال وزير الداخلية سليمان صويلو، الأحد، إن تركيا لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته أحد مراكز الإيواء المؤقتة بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

أبرز تصريحات صويلو

الحملة الأخيرة في إسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وليس هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني.

لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني.

الحكومة التركية لا تمتلك الحق ولا القدرة ولا الرغبة في فعل ذلك.

للقضية وجهان؛ الأول يتمثل في تحقيق إقامة السوريين في المدن التي حصلوا فيها على الحماية المؤقتة، والثاني يتمثل بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية.

90 في المئة من المهاجرين غير النظامين الذين اتخذت بحقهم إجراءات خلال الأسبوعين الأخيرين ليسوا من السوريين.

السوريون المسجلون في المدن الأخرى والمقيمين بإسطنبول جرى منحهم مدة معينة لتسوية أوضاعهم، والاتصالات مستمرة مع جميع منظمات المجتمع المدني حول الموضوع.

فيما بتعلق بالسوريين غير المسجلين والمقيمين بإسطنبول سيتم تسجيلهم في مراكز إيواء، ثم سيتم إرسالهم إلى المدن التي يرغبون بالتوجه إليها.

تركيا ضبطت 268 ألف مهاجر غير نظامي خلال العام الماضي، وهذا العدد تخطى خلال العام الجاري الـ165 ألفا، ومن المتوقع أن يتخطى الـ300 ألف بنهاية العام.

مهلة لتوفيق الأوضاع

الإثنين الماضي، أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 من أغسطس/آب المقبل.

أوضحت الولاية، في بيان، أن 522 ألفا و381 أجنبيا يقيمون حاليا في إسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية.

أضاف البيان أن السوريين المقيمين في المدينة بموجب بطاقات الحماية المؤقتة يصل عددهم إلى 547 ألفا و479 سوريا.

تابعت الولاية في بيانها قائلة "سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".

نظمت جمعيات تركية -أمس السبت- مظاهرة في مدينة إسطنبول احتجاجا على نقل السلطات للسوريين غير المسجلين في المدينة إلى ولايات أخرى.

تجمع المتظاهرون قرب بلدية إسطنبول الكبرى بمنطقة الفاتح، بدعوة من جمعيات "أوزغور" و"حقوق اللاجئين" و"المحامون".

رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "المهاجرون ليسوا غرباء، بل إخواننا"، و"لنكن أنصارا للمهاجرين لا حراسا".

السوريون في تركيا