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مقتل 5 أطباء جراء قصف طيران حفتر لمستشفى بطرابلس

القصف استهدف مستشفى السواني الميداني جنوبي العاصمة.
القصف استهدف مستشفى السواني الميداني جنوبي العاصمة.
28/7/2019

قتل 5 أطباء بسبب القصف الجوي الذي شنه طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مستشفى السواني الميداني جنوبي العاصمة طرابلس بحسب بيان لمركز تابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

تصريحات مالك مرسيط المتحدث باسم مستشفى السواني:
  • خمسة أطباء لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن ثمانية من المساعدين الطبيين.
  • المستشفى يقدم المساعدة الطبية للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.
  • الضحايا سقطوا جراء ضربة جوية استهدفت مستشفى ميدانيا تديره حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس الواقعة، واتهمت قوات حفتر بتنفيذ الضربة الجوية.

تصريحات مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق":
  • القصف الجوي استهدف مستشفى السواني الميداني جنوبي طرابلس.
  • هذه المرة الثالثة منذ بدء المواجهات التي يتعرض لها المستشفى ذاته للقصف. 
  • الوصف الحقيقي لهذا القصف هو أنه انتقام من قبل حفتر نتيجة الخسائر التي تكبدها في طرابلس.

خلفيات:
  • بعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 من أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.
  • تتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.
  • أسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 من يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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