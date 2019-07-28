خبير اقتصادي: خطة السعودية البديلة لتجنب مضيق هرمز ليست آمنة

قال الخبير في شؤون النفط جوليان لي في مقال بوكالة بلومبرغ إن خطة السعودية لضخ النفط عبر البحر الأحمر بهدف تجنب التوترات في مضيق هرمز ليست آمنة وقد لا توفر لها النتيجة المرجوة.

أبرز ما ورد في مقال جوليان لي:

الأحداث التي وقعت في مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة أثارت قلق السعودية بسبب اعتمادها على استخدام المضيق في شحن نفطها إلى الأسواق الخارجية الحيوية.

على عكس معظم الدول الأخرى في المنطقة فإن السعودية والإمارات لديهما منفذ بحري آخر غير مضيق هرمز.

في حالة السعودية فإن البحر الأحمر يشكل الحدود الغربية لها.

يوجد بالفعل خط أنابيب نفط كبير يستطيع نقل خمسة ملايين برميل من النفط الخام من حقول النفط في الشرق إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر يوميا.

تخطط المملكة الآن لتوسيع الخط بحيث ينقل 7 ملايين برميل يوميا بحلول شهر سبتمبر/أيلول.

هذا العمل لن يجعل صادرات النفط السعودي أكثر أمانا.

هذا الخط القادم من الشرق إلى الغرب تعرض لهجوم من طائرات بدون طيار في أيار/مايو.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين توصلوا لاحقا إلى أن الهجوم جاء من العراق، حيث لا تتمتع الحدود السعودية مع العراق بحماية كبيرة.

لا يمكن استبعاد وقوع المزيد من هذه الحوادث إذا تصاعدت التوترات مع إيران.

هناك قدرات كبيرة غير مستغلة في خط الأنابيب.

الخط نقل العام الماضي 2.1 مليون برميل يوميا إلى الساحل الغربي، كان الكثير منها متجها إلى مصافي التكرير في ينبع.

لا يوجد مؤشر على زيادة صادرات السعودية من النفط عبر البحر الأحمر مع زيادة التوترات في مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة.

انخفض إجمالي صادرات الخام السعودية عبر البحر الأحمر إلى أقل من 10٪ خلال الربع الثاني من هذا العام بعد أن كان 12٪ في الربع الأول.

شحن النفط الخام عبر البحر الأحمر قد يتجنب مضيق هرمز، ولكن هناك مضيق باب المندب، وهو ليس أقل خطرا من مضيق هرمز.

هدد الحوثيون بتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر ـ أرشيف