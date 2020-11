ترمب يبرر هجومه على سيناتور من أصول أفريقية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، عن انتقادات وجهها إلى نائب من أصول أفريقية أدت إلى اتهامه مجددا بالعنصرية وبالترويج لـ"أجندة الكراهية" للفوز بالرئاسة مرة ثانية.

ما القصة؟

If racist Elijah Cummings would focus more of his energy on helping the good people of his district, and Baltimore itself, perhaps progress could be made in fixing the mess that he has helped to create over many years of incompetent leadership. His radical “oversight” is a joke!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019