ترمب يبرر هجومه على سيناتور من أصول أفريقية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، عن انتقادات وجهها إلى نائب من أصول أفريقية أدت إلى اتهامه مجددا بالعنصرية وبالترويج لـ"أجندة الكراهية" للفوز بالرئاسة مرة ثانية.

ما القصة؟

في سلسلة من التغريدات كتب ترمب أن دائرة بالتيمور للنائب الديمقراطي من أصول أفريقية إيلايجا كامينغز هي فوضى مثيرة للاشمئزاز، موبوءة بالجرذان والقوارض.

أثارت هذه التغريدات موجة من الانتقادات، إلا أنه دافع عن نفسه في تغريدات جديدة.

ترمب: "ليس من الخطأ إظهار حقيقة واضحة جدا. إن أداء رجل الكونغرس إيلايجا كامينغز كان سيئا جدا بالنسبة لمنطقته ومدينة بالتيمور".

ترمب: الديمقراطيون دائما يلعبون ورقة العنصرية، بينما هم لم يفعلوا سوى القليل جدا لسكان هذا البلد العظام من الأمريكيين من أصول أفريقية.

أشعلت تغريدات ترمب موجة جديدة من الاتهامات بعد أقل من أسبوعين من دعوته أربع نائبات ديمقراطيات من الأقليات إلى "العودة من حيث أتين".

If racist Elijah Cummings would focus more of his energy on helping the good people of his district, and Baltimore itself, perhaps progress could be made in fixing the mess that he has helped to create over many years of incompetent leadership. His radical “oversight” is a joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

حملة انتخابية

اعتبرت تصريحات ترمب بشأن كامينغز والنائبات الأربع محاولة محسوبة ولكن خطرة، لكسب أصوات قاعدته من البيض والعمال التي ساعدت في انتخابه في 2016.

يعتبر كثير من الأمريكيين تصريحات ترمب عنصرية، ولو أنها جاءت من أي شخص آخر لربما قضت على مستقبله السياسي.

عقب مهاجمة ترمب النائبات الأربع المعروفات باسم "الفرقة" ارتفعت نسبة تأييده بين الجمهوريين بخمس نقاط لتصل إلى 72% في استطلاع أجرته رويترز وإبسوس.

صحيفة تهاجم ترمب..

صحيفة "ذا بالتيمور صن" نشرت مقالا افتتاحيا لاذعا ضد ترمب، يدافع عن الظروف في مدينة بالتيمور الواقعة شرقي الولايات المتحدة.

افتتاحية الصحيفة جاءت تحت عنوان "أن يكون بدائرتك عدة جرذان خير من أن تكون جرذا".

المقال قال إن ترمب يرى أن مهاجمة أعضاء الكونغرس من أصول أفريقية سياسة جيدة بقدر ما "تثلج صدور أنصار تفوق العرق الأبيض الذين يحبونه".

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