ترمب متهم مجددا بالعنصرية بعد انتقادات حادة لنائب أسود

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتهامات جديدة بالعنصرية بعدما هاجم نائبًا من الأمريكيين الأفارقة، واصفًا دائرته بأنها "مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالفئران".

متنمر ومتوحش

So sad that Elijah Cummings has been able to do so little for the people of Baltimore. Statistically, Baltimore ranks last in almost every major category. Cummings has done nothing but milk Baltimore dry, but the public is getting wise to the bad job that he is doing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019