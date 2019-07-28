ترمب متهم مجددا بالعنصرية بعد انتقادات حادة لنائب أسود

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتهامات جديدة بالعنصرية بعدما هاجم نائبًا من الأمريكيين الأفارقة، واصفًا دائرته بأنها "مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالفئران".

متنمر ومتوحش

So sad that Elijah Cummings has been able to do so little for the people of Baltimore. Statistically, Baltimore ranks last in almost every major category. Cummings has done nothing but milk Baltimore dry, but the public is getting wise to the bad job that he is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

ترمب وجّه انتقادات حادة للنائب الديمقراطي البارز عن ماريلاند، إيلايجا كامنغز (من أصول أفريقية)، ووصفه بأنه "متنمر متوحش" يجب عليه أن يركز على تطهير بالتيمور، وهي دائرته الانتخابية، بدلًا من انتقاد عمل ضباط الهجرة الأمريكيين على الحدود مع المكسيك.

ذلك يأتي بعد أقل من أسبوعين على دعوته أربع نائبات ديموقراطيات منحدرات من أقليات إلى "العودة من حيث أتين" إذ أثار ترمب موجة تنديد جديدة في الولايات المتحدة بعد ثلاث تغريدات صباحية لاذعة عن النائب.

بعدما انتقد النائب "كامنغز" ظروف اعتقال القاصرين من طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ندد ترمب بتصريحاته معتبرًا أن "دائرته بالتيمور أسوأ بكثير وأخطر بكثير".

ترمب كتب: لا يود أي إنسان العيش فيها. دائرة كامنغز هي فوضى مثيرة للاشمئزاز، موبوءة بالجرذان والقوارض، لو قضى المزيد من الوقت في بالتيمور، لكان بمقدوره ربما المساعدة على تنظيف هذا المكان الشديد الخطورة والقذارة.

كامنغز (68 عامًا) وهو من أبرز أعضاء مجلس النواب حيث يشغل مقعدًا منذ 1996، كان قد انتقد الأسبوع الماضي وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفين ماكالينان واتهمه بأنه لا يفصح عن حقيقة وضع القاصرين المحتجزين في مراكز على الحدود مع المكسيك.

من ناحيته، رد كامنغز على ترمب في تغريدة كتب فيها: إنني أعود إلى دائرتي كل يوم، وفي كل صباح أنهض وأكافح مع جيراني، من واجباتي الدستورية أن أشرف على السلطة التنفيذية، لكنه من واجبي المعنوي أن أخوض معارك من أجل ناخبيّ.

دائرة الديمقراطي "كامينغز"، تغطي قسمًا كبيرًا من مدينة بالتيمور الصناعية البالغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، معظمهم من السود.

دفاعا عن النائب الديمقراطي

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المولودة في باليتمور، نددت بـ"الهجمات العنصرية" تجاه كامنغز "المدافع الكبير في الكونغرس وفي البلاد عن الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية".

نائب الرئيس السابق والمرشح لتمثيل الديموقراطيين في السباق إلى البيت الأبيض "جو بايدن "، كتب على تويتر متوجهًا مباشرة إلى ترمب: من المشين أن تهاجمه وتهاجم سكان بالتيمور بهذه الطريقة. أثبتّ مرة جديدة أنك غير أهل لمهام الرئاسة.

رئيس بلدية بالتيمور بيرنارد يانغ، وصف تصريحات ترمب بأنها "مؤذية وخطيرة"، وقال: من غير المقبول على الإطلاق من القيادة السياسية أن تشوه سمعة مدينة أمريكية مفعمة بالحياة مثل بالتيمور وأن تشن هذا الهجوم الشرس على النائب كامنغز وهو وطني بطل.

النائب إيلايجا كامنغز مع رشيدة طليب- 10 يوليو

معارك كامنغز مع ترمب