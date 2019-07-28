السعودية.. سلمان العودة يتصدر تويتر تزامنا مع تأجيل محاكمته

تصدر هاشتاج أطلقه مناصرو الداعية السعودي البارز، سلمان العودة، موقع تويتر، بالتزامن مع أنباء عن محاكمة سرية بالسعودية تم تأجيلها، اليوم الأحد، وفق نجله عبدالله.

#سننقذ_سلمان_العودة

عبد الله، نجل سلمان العودة الموقوف منذ عام 2017، قال عبر حسابه اليوم الأحد" وصول وسم #سننقذ_سلمان_العودة لترند في السعودية رغم حشود الذباب الإلكتروني.

وصول وسم #سننقذ_سلمان_العودة لترند في السعودية رغم حشود الذباب الإلكتروني والمجندين الأمنيين في أوكار البغي والاستبداد.. يدل على هذا التعاطف الشعبي الضخم والانحياز لقيم العدالة في المجتمع والحمدلله — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 28, 2019

عبد الله أكد أن هذا الأمر يدل على التعاطف الشعبي الضخم والانحياز لقيم العدالة في المجتمع.

فيما يتعلق بالمحاكمة السرية اليوم، كتب عبدالله على تويتر إن الجلسة تأجلت إلى بعد أشهر من الآن.

#سننقذ_سلمان_العوده :

تحديث فيمايتعلق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً على الوالد بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني: تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن. — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 28, 2019

حساب (معتقلي الرأي) في تويتر المناصر للسجناء السياسيين بالسعودية، أفاد الأحد، بأن وسم "سننقذ_سلمان_العودة" وصل إلى "ترند" في السعودية قبل قليل، مؤكدا أن السبب هو أنه تعبير صادق عن مطلب مُحق، فهنيئاً للمظلومين خلف القضبان بصدق محبة متابعيهم لهم".

كما كتب الحساب: السلطات السعودية تؤجل جلسة محاكمة الشيخ سلمان العودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق (بعد عدة شهور) من دون إبداء أسباب، فيما يستمر التحفظ عليه في العزل الانفرادي.

🔴 عاجل

السلطات السعودية تؤجل جلسة محاكمة الشيخ #سلمان_العودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق (بعد عدة شهور) من دون إبداء أسباب، فيما يستمر التحفظ عليه في العزل الانفرادي. #سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/CqCcyGLosZ — معتقلي الرأي (@m3takl) July 28, 2019

تويتر شهد تفاعلات من مناصري العودة، مع الهاشتاغ بين من يدعو الرياض لإطلاق سراحه ومن يدين محاكمته وتوقيفه، بالتزامن مع حديث من نجله عبد الله عن محاكمة سرية ستعقد له بالسعودية اليوم الأحد.

قبل 4 ساعات، كتب نجل العودة عبر تويتر" تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.

عبد الله: الوالد لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخصا من السفر.

عادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

وقال المغرّد:

"لا خوفَ على عالِم ٍ تدعو له ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالحرية والإنصاف"#سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/VjZqIj7n8x — معتقلي الرأي (@m3takl) July 28, 2019

مطالبات بإطلاق سراح الشيخ العودة

من ناحيتها، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، بإطلاق سراح العودة، فورا دون قيد أو شرط.

المنظمة الدولية قالت: وُضع الشيخ في الحجز الانفرادي منذ أكتوبر 2017 وواجه سوء المعاملة.. تخشى عائلته على سلامته النفسية والجسدية، وهو يواجه يوم غد حكما بالإعدام.. أطلقوا سراحه فورا دون قيد أو شرط.

في سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

في الآونة الأخيرة تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.

لم يصدر تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.