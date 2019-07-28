السعودية.. سلمان العودة يتصدر تويتر تزامنا مع تأجيل محاكمته

تصدر هاشتاج أطلقه مناصرو الداعية السعودي البارز، سلمان العودة، موقع تويتر، بالتزامن مع أنباء عن محاكمة سرية بالسعودية تم تأجيلها، اليوم الأحد، وفق نجله عبدالله.
وصول وسم #سننقذ_سلمان_العودة لترند في السعودية رغم حشود الذباب الإلكتروني والمجندين الأمنيين في أوكار البغي والاستبداد.. يدل على هذا التعاطف الشعبي الضخم والانحياز لقيم العدالة في المجتمع والحمدلله
— د. عبدالله العودة (@aalodah) July 28, 2019
#سننقذ_سلمان_العوده :
تحديث فيمايتعلق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً على الوالد بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني:
تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن.
— د. عبدالله العودة (@aalodah) July 28, 2019
🔴 عاجل
السلطات السعودية تؤجل جلسة محاكمة الشيخ #سلمان_العودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق (بعد عدة شهور) من دون إبداء أسباب، فيما يستمر التحفظ عليه في العزل الانفرادي. #سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/CqCcyGLosZ
— معتقلي الرأي (@m3takl) July 28, 2019
وقال المغرّد:
"لا خوفَ على عالِم ٍ تدعو له ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالحرية والإنصاف"#سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/VjZqIj7n8x
— معتقلي الرأي (@m3takl) July 28, 2019
وُضع الشيخ @salman_alodah في الحجز الانفرادي منذ أكتوبر 2017 وواجه سوء المعاملة. تخشى عائلته على سلامته النفسية والجسدية، وهو يواجه يوم غدٍ حكمًا بالإعدام. @KingSalman أطلقوا سراحه فورًا دون قيد أو شرط! #سلمان_العودة https://t.co/1FzR4kDmV2 pic.twitter.com/7XFYQn3DEj
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 27, 2019