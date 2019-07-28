السعودية تشترط على مواطنيها والمقيمين تصريحا مسبقا لأداء الحج

اشترطت وزارة الداخلية السعودية، السبت، على مواطنيها والمقيمين لديها، الحصول على تصريح لدخول مكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

عقوبات للمخالفين

الداخلية هددت، في بيان، بإنزال عقوبات على المخالفين ومن يقوم بنقلهم، دون تصريح.

الوزارة قالت إن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحًا بأداء الحج من الدخول إلى مكة المكرمة، وإعادتهم من حيث أتوا.

الداخلية حذرت مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجًا إلى مكة قبل حصولهم على تصاريح بالحج من 5 عقوبات.

العقوبات تشمل: السجن 15 يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

بالإضافة إلى غرامات مالية والترحيل للسائق إن كان وافدًا، ومنع دخول المملكة، وإمكانية مصادرة المركبة والتشهير.

السلطات السعودية قالت إن تلك التعليمات تأتي للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لشعائر الحج.

منع دخول الحجاج من الكونغو الديمقراطية

وزارة الخارجية السعودية، كانت قد أصدرت قرارًا الأربعاء الماضي، يمنع دخول المسافرين القادمين من الكونغو الديمقراطية، إلى أراضي المملكة خلال موسم الحج الشهر المقبل.

الخارجية قالت إن قرارها مخافة انتشار مرض الإيبولا، الذي أصبح يشكل حالة طوارئ دولية، وحذرت منه رسميًا منظمة الصحة العالمية؛ لكن المنظمة كانت قد حثت الدول على عدم تقييد السفر أو التجارة.

سبق أن أوقفت الرياض منح تأشيرات الحج للمسافرين من غينيا وسيراليون وليبيريا خلال تفشي فيروس الإيبولا بين عامي 2014 و2016، والذي راح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.

(غيتي)

تسييس الحج

في 21 يوليو/تموز الجاري، أبدى مسؤولون قطريون، خلال مؤتمر عقده مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، انزعاجهم من التسييس للشعائر من قبل السلطات السعودية.

المسؤولون رفضوا استخدام السعودية غير العادل لركن أساسي من أركان الشريعة الإسلامية في التضييق على المواطن والمقيم بدولة قطر، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية، ووضع العراقيل أمامهم.

المشاركون في الطاولة وجهوا رسالة للمجتمع الدولي بضرورة بيان معاناة الحجاج القطريين والمقيمين بسبب منعهم من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، وعرض ذلك بصورة واضحة أمام الرأي العام العالمي.

المتحدث الرسمي باسم حملات الحج القطرية، يوسف أحمد الكواري، قال إن السلطات السعودية لا تتجاوب مع أي تواصل أو طلبات من قِبل حملات الحج القطرية، مع أنها هي التي تدعي أنها لا تمنع القطريين من أداء الحج والعمرة.

الكواري نوّه إلى أن هذه السلطات هي نفسها التي تشترط على الحاج أن يتبع حملة رسمية تنظيمية من قِبل دولته.

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