الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران ومقر للتحالف جنوبي السعودية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، فجر الأحد، استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بطائرات مسيّرة، وكذلك استهداف مقر التحالف السعودي الإماراتي بصاروخ جنوبي نجران.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الرياض أو التحالف، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، صباح الأحد، سقوط جرحى بين المدنيين جراء قصف مدفعي سعودي على محافظة صعدة الحدودية، كما أعلنت مقتل عدد ممن أسمتهم "مرتزقة الجيش السعودي" وجرح آخرين، الليلة الماضية، في قصف استهدف تجمعاتهم قبالة جازان ومحافظة حجة.

https://twitter.com/almasirah/status/1155248981309607936?ref_src=twsrc%5Etfw

أبرز تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين

حول استهداف مطار نجران:

نفذ سلاح الجو المسير مساء السبت عمليات واسعة بطائرات قاصف K2 على أهداف عسكرية وحيوية في مطار نجران.

العملية الاولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في المطار.

العملية الثانية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وغرف التحكم ومواقع عسكرية وحيوية أخرى.

عمليات الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

حول استهداف مقر التحالف في نجران:

استهدفت القوة الصاروخية فجر اليوم الأحد؛ بصاروخ باليستي قصير المدى مقر قيادة "تحالف العدوان" جنوبي سقام في نجران.

الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف.

https://twitter.com/almasirah/status/1155333244138795008?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات: