الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران ومقر للتحالف جنوبي السعودية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، فجر الأحد، استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بطائرات مسيّرة، وكذلك استهداف مقر التحالف السعودي الإماراتي بصاروخ جنوبي نجران.
- وبينما لم يصدر أي تعليق من الرياض أو التحالف، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، صباح الأحد، سقوط جرحى بين المدنيين جراء قصف مدفعي سعودي على محافظة صعدة الحدودية، كما أعلنت مقتل عدد ممن أسمتهم "مرتزقة الجيش السعودي" وجرح آخرين، الليلة الماضية، في قصف استهدف تجمعاتهم قبالة جازان ومحافظة حجة.
https://twitter.com/almasirah/status/1155248981309607936?ref_src=twsrc%5Etfw
أبرز تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين
حول استهداف مطار نجران:
- نفذ سلاح الجو المسير مساء السبت عمليات واسعة بطائرات قاصف K2 على أهداف عسكرية وحيوية في مطار نجران.
- العملية الاولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في المطار.
- العملية الثانية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وغرف التحكم ومواقع عسكرية وحيوية أخرى.
- عمليات الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
حول استهداف مقر التحالف في نجران:
- استهدفت القوة الصاروخية فجر اليوم الأحد؛ بصاروخ باليستي قصير المدى مقر قيادة "تحالف العدوان" جنوبي سقام في نجران.
- الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.
- عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف.
https://twitter.com/almasirah/status/1155333244138795008?ref_src=twsrc%5Etfw
خلفيات:
- الشهر الماضي، هدد الحوثيون بأن عملياتهم ستمتد إلى أهداف حساسة في أماكن أخرى غير متوقعة في السعودية، وأن مطارات أبها وجازان وعسير ونجران أصبحت محل استهداف دائم ومتواصل.
- جماعة الحوثي كثفت مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، بينما تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.
- في يونيو/حزيران الماضي، وصلت طائرات الحوثيين المسيرة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي غربي السعودية.
- في مايو/أيار الماضي، استهدفت سبع طائرات مسيرة محطتي ضخ للنفط السعودي في شركة أرامكو.
- للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات أخرى.
- منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.
- القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، أدى إلى مقتل 70 ألفًا، منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/حزيران الماضي.