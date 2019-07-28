الأردنيون يرون بلدهم الخاسر الأكبر بعد الفلسطينيين في "صفقة القرن"

جددت جولة مرتقبة لمستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى الشرق الأوسط مخاوف الأردنيين الرافضين لخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، خشية أن تدفع بلادهم "الثمن".

مخاوف من عودة كوشنر:

ذكر تقرير (لفرانس برس) أن المملكة تخشى أن تدفع الثمن الأكبر لـ"صفقة القرن" وأن تصبح وطنا بديلا للفلسطينيين، مع عودة مرتقبة لصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، جاريد كوشنر إلى الشرق الأوسط لاستئناف جهود تطبيق " خطة السلام الأمريكية".

يعود كوشنر إلى الشرق الأوسط في أواخر يوليو/تموز الحالي في إطار جولة جديدة تهدف إلى الدفع قدما بخطته التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.

يقول الموظف الأردني المتقاعد خالد الخريشا (65 عاما) من محافظة المفرق (70 كلم شمال شرق عمان) إن "صفقة القرن هي تصفية للقضية الفلسطينية ومسح للهوية الأردنية في الوقت نفسه، من دون شك الأردن سيكون الخاسر الأكبر بعد الفلسطينيين".

الرجل الستيني المتحدر من عشيرة الخريشا، والذي ارتدى الزي العربي التقليدي أثناء مشاركته بإحدى التظاهرات أمام السفارة الأمريكية في عمان ضد الخطة الأمريكية للسلام "نرفض الصفقة جملة وتفصيلا"، معتبرا أنها "خطر على الأردن".

المخاوف والرفض، تستند إلى تسريبات عن الخطة تؤكد أنها لن تأتي على ذكر حل الدولتين، وإلى سياسة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل خارجا عن إجماع الرؤساء الأمريكيين السابقين.

قالت وداد العاروري (81 عاما) التي تعود أصول عائلتها إلى رام الله وجنين في الأراضي الفلسطينية خلال تظاهرة منددة بالصفقة "نأمل في أن يعلن الأردن الذي هو بلدنا أرضا وشعبا وقيادة رفضه وبشكل حازم لهذه الصفقة التي تعني بيع فلسطين".

جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي

موجتان.. بعد النكبة وبعد النكسة

شهد الأردن موجتين من اللجوء الفلسطيني، الأولى عقب (النكبة) عام 1948 إثر إعلان قيام دولة إسرائيل، والثانية بعد (النكسة) إثر حرب يونيو/حزيران عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية التي كانت تحت السيطرة الأردنية.

يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن أكثر من 2.2 مليون لاجئ، وأكثر من نصف عدد سكان الأردن البالغ 9.5 مليون نسمة من أصول فلسطينية ويحمل ثلثاهم الجنسية الأردنية.

يخشى الأردنيون في حال إسقاط حق العودة للاجئين، أن تصبح المملكة تحت ضغط الطلب منها تجنيس الثلث الأخير.

واشنطن، كانت دعت نهاية مايو/أيار الماضي إلى مؤتمر في البحرين عقد في 25 و26 يونيو/حزيران، عرض فيه الشق الاقتصادي من خطة السلام الهادف، إلى جذب الاستثمارات.

بحسب واشنطن، تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.

الفلسطينيون، قاطعوا هذا المؤتمر –مؤتمر البحرين- وشارك فيه الأردن ممثلا بأمين عام وزارة المالية الأردنية.

يرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن "ثاني أكبر ضحية لصفقة القرن بعد الفلسطينيين هو الأردن بلا منازع"، ويقول إن المملكة قلقة من أن تفتح الصفقة الباب "حول حلول وخيارات في الأردن وعلى حسابه".

ويتخوف الرنتاوي من "ربط استدامة الكيان الفلسطيني بشرط ارتباطه بصيغة ما مع الأردن، هذا سيفتح على الأردن أبواب جهنم"، ويعتقد أن الخطة ستضع على الأردن ضغطا لتوطين عدد آخر من الفلسطينيين ومنحهم الجنسية.

ويقول الرنتاوي" لا توجد دولة في المنطقة عليها عبء في موضوع اللاجئين الفلسطينيين مثل الأردن، فهو لديه عدد هائل يشكل نحو 60% من سكانه.. هذا كابوس" كما يرى.

ويتطرق مدير (مركز الفينيق) للدراسات أحمد عوض من جهته الى أحد هذه الحلول المتداولة وهو إعطاء الأردن دورا في إدارة الضفة الغربية، معتبرا أن "هذا عبء سياسي كبير لا أعتقد أن الدولة العميقة في الأردن ترغب به".

الأردن والمساعدات الخارجية: