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سياسة

وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة (فيديو)

27/7/2019

قالت شرطة نيويورك إن طفلين صغيرين توفيا، الجمعة، داخل سيارة في أجواء شديدة الحرارة بحي برونكس بعد أن نسيهما والدهما في المقعد الخلفي وتوجه إلى العمل، حسبما نقلت صحيفة ديلي نيوز.

التفاصيل:
  • قالت ديلي نيوز نقلا عن الشرطة إن التوأمين وهما أخ وأخت بقيا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا مقيدين في مقاعد السيارة وهي من طراز هوندا.
  • أوردت الصحيفة أنه عندما غادر الأب البالغ من العمر 37 عاما عمله في المركز الطبي لإدارة المحاربين القدامى في كينغزبريدج، قطع مسافة قصيرة ثم أدرك ما فعله.
  • احتجزت الشرطة والد الطفلين للاستجواب، وحسب الشرطة فإن فحص الطبيب الشرعي سيحدد سبب وفاة التوأمين، اللذين جرى تعريف هويتهما بماريزا وفونيكس رودريغيز من مقاطعة روكلاند.
     
  • حسب وسائل إعلام فإن أحد المارة اتصل بالشرطة بعد أن شاهد الأب وهو يصرخ على جانب الطريق في نيويورك في منطقة عمله.
  • تم العثور على الطفلين يتنفسان على ما يبدو حينما وصل المسعفون، قبل أن يتم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.
المصدر : وكالات
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