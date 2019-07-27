وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة (فيديو)

قالت شرطة نيويورك إن طفلين صغيرين توفيا، الجمعة، داخل سيارة في أجواء شديدة الحرارة بحي برونكس بعد أن نسيهما والدهما في المقعد الخلفي وتوجه إلى العمل، حسبما نقلت صحيفة ديلي نيوز.

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