ميدل إيست آي: نجل حفتر متورط بتجنيد أطفال

بث موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقطع فيديو يكشف عن تورط نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تجنيد أطفال والزج بهم في القتال ضد قوات حكومة الوفاق الوطني.
التفاصيل
- التسجيل عبارة عن استجواب عدد من الأطفال القاصرين من قبل أفراد قوة الإسناد التابعة لمديرية أمن الزاوية.
- قال أحد الأطفال الذين تم استجوابهم إنه مجند في كتيبة تابعة لخالد نجل خليفة حفتر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
- آخرون قالوا إنهم أخبروا أنهم سيرسلون لاستعراضات عسكرية فقط، لكنهم وجدوا أنفسهم يرسلون للمشاركة في معركة طرابلس.
- كشف أحد الأطفال عن تعرضه للتهديد إذا رفض التوجه لمهاجمة مدينة صرمان.
- سبق أن كشفت حكومة الوفاق الوطني عن تجنيد أطفال في قوات حفتر بعد ضبط اثنين منهما وبث فيديو لهما في أبريل/ نيسان الماضي.
- أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا آنذاك مشاهدة أطفال قاصرين "أشبه بالمرتزقة"، في صفوف قوات حفتر.
- أضاف باشاغا "هذا المشهد يدمي القلب؛ فهؤلاء أطفال، وبدلاً من تربيتهم وتعليمهم وتجهيزهم للمستقبل، نجد من يجهّزهم للموت، إنها فضيحة بامتياز من دون شك".
- تعرضت قوات حفتر لعدة نكسات منذ محاولتها السيطرة على العاصمة منذ أكثر من 3 أشهر. كما فقدت السيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية في يونيو/ حزيران الماضي.