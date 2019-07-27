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ميدل إيست آي: نجل حفتر متورط بتجنيد أطفال

خالد حفتر (يسار) مع أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر
خالد حفتر (يسار) مع أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر
27/7/2019

بث موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقطع فيديو يكشف عن تورط نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تجنيد أطفال والزج بهم في القتال ضد قوات حكومة الوفاق الوطني.

التفاصيل
  • التسجيل عبارة عن استجواب عدد من الأطفال القاصرين من قبل أفراد قوة الإسناد التابعة لمديرية أمن الزاوية.
  • قال أحد الأطفال الذين تم استجوابهم إنه مجند في كتيبة تابعة لخالد نجل خليفة حفتر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • آخرون قالوا إنهم أخبروا أنهم سيرسلون لاستعراضات عسكرية فقط، لكنهم وجدوا أنفسهم يرسلون للمشاركة في معركة طرابلس.
  • كشف أحد الأطفال عن تعرضه للتهديد إذا رفض التوجه لمهاجمة مدينة صرمان.
  • سبق أن كشفت حكومة الوفاق الوطني عن تجنيد أطفال في قوات حفتر بعد ضبط اثنين منهما وبث فيديو لهما في أبريل/ نيسان الماضي.
  • أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا آنذاك مشاهدة أطفال قاصرين "أشبه بالمرتزقة"، في صفوف قوات حفتر.
  • أضاف باشاغا "هذا المشهد يدمي القلب؛ فهؤلاء أطفال، وبدلاً من تربيتهم وتعليمهم وتجهيزهم للمستقبل، نجد من يجهّزهم للموت، إنها فضيحة بامتياز من دون شك".
  • تعرضت قوات حفتر لعدة نكسات منذ محاولتها السيطرة على العاصمة منذ أكثر من 3 أشهر. كما فقدت السيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية في يونيو/ حزيران الماضي.
المصدر : ميدل إيست آي
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