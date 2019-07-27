مهاتير محمد: استيلاء إسرائيل على فلسطين سبب الإرهاب في العالم

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لتشكيل دولة إسرائيل غير الشرعية هو السبب الرئيسي للإرهاب في العالم.

وأضاف مهاتير في مقابلة صحيفة لوكالة الأناضول، نشرتها الجمعة، أنه مع تجاهل إسرائيل للقانون الدولي لن يكون العالم قادراً على وقف الإرهاب.

أبرز تصريحات مهاتير

اقترح أن تسمح إسرائيل للشعب الفلسطيني باستعادة ممتلكاته، أو أن تكون هناك دولتان مختلفتان

والتوقف عن بناء مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

أشار إلى محاولات للقضاء على القضية الفلسطينية بالكامل، في الوقت الذي تسعى فيه كل من تركيا وماليزيا إبقاء القضية حيّة.

من الواضح جدا عدم منح القضية الفلسطنينية حيزا واسعا في وسائل الإعلام، ويبدو وكأن هناك اتفاقا في الإعلام على عدم التأكيد على مشاكل فلسطين.

حول رأي ماليزيا فيما يعرف بصفقة القرن، علق مهاتير بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتجاهل للعمليات الديمقراطية.

الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لم يتم عبر استفتاء أو تصويت شعبي.

تم منح الأراضي إلى إسرائيل من دون الأخذ بعين الاعتبار مشاعر وآراء الناس الذين يعيشون في فلسطين في ذلك الوقت.

طالما لم يتم القضاء على أسباب الإرهاب فلا يمكن إيقافه.

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