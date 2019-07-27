رغم مناشدة أممية لوقف التنفيذ.. البحرين تعدم شابين بتهمة "الإرهاب"

نفذت السلطات البحرينية حكم الإعدام في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على ثلاثة أشخاص أدينوا في قضيتين إحداهما تتعلق "بالإرهاب".

التفاصيل:

قالت النيابة العامة على تويتر إن البحرين أعدمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ثلاثة أدينوا في قضيتين إحداهما تتعلق "بالإرهاب" وقتل ضابط شرطة والثانية تتعلق بقتل إمام مسجد.

النيابة البحرينية: جرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير/ كانون ثان عام 2017.

أعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

على #البحرين أن توقف فوراً أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فخلال 24 ساعة، قد يفارق هذان الرجلان الحياة. ويجب على حلفاء البحرين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن يوجّهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام التي تعكس ازدراء تاماً لحقوق الإنسان. pic.twitter.com/BE0Se4jNFL — Amnesty Bahrain (@aibahrain) July 26, 2019

الأمم المتحدة دعت لوقف عمليات الإعدام:

كانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية قد دعت على وجه السرعة السلطات البحرينية أمس الجمعة إلى وقف عمليات الإعدام الوشيكة للشابين البحرينيين، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام.

صدرت هذه الدعوات، بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.

قالت أجنس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي "يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فورا أي خطط لإعدام الشابين وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية".

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن "توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما".

العفو الدولية، أشارت في بيان إلى أن أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب أدينا لأول مرة في محاكمة جماعية شملت 60 شخصا في يناير/كانون ثان عام 2018.. وقد استنفد الاثنان جميع الطعون القضائية الممكنة.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش" إذا كانت عملية الإعدام وشيكة بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. ينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء حكمَي الإعدام فورا".

أوضحت هيومن رايتس ووتش أن محكمة النقض في البحرين أيدت حكم الإعدام بحق الشابين في 6 مايو/أيار 2019.

بموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.