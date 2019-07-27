تونس تمنع وجدي غنيم من دخول أراضيها

قال متحدث باسم الحكومة التونسية يوم الجمعة إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع الداعية المصري وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا.

جاء القرار بسبب نشره تدوينات اعتبرت مسيئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

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