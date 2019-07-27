النيابة السودانية: 9 ضباط متهمون بـ"جرائم" بفض اعتصام الخرطوم

قالت النيابة العامة بالسودان، السبت، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، فتح الرحمن يوسف.

أهم ما ورد في التقرير:

عملية فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم في 3 من يونيو/ حزيران الماضي، أسفرت عن مقتل 87 شخصًا وإصابة 63 آخرين.

إجراءات قانونية في مواجهة 9 ضباط من ذوي الرتب الرفيعة، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء عملية فض الاعتصام.

عناصر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية شاركت في العملية الدامية لفض الاعتصام، بدون أن يتلقوا أومر رسمية بذلك.

الأوامر صدرت بتطهير منطقة كولومبيا التي "تشهد ممارسات غير قانونية" والقريبة من موقع الاعتصام، لكن جنرالا في هذه القوات "خالف التوجيهات" وأمر بفض تجمع المحتجين في عملية أوقعت عشرات القتلى.

الجنرال خالف التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة (لقوات الدعم السريع) إلى داخل منطقة الاعتصام وأصدر توجيهاته بإنزال القوة من العربات وقام بجلد المعتصمين.

أشخاص ملثمون شاركوا أيضا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام.

اللجنة استجابت للمواطنين من دون تأثير ولا إكراه، واستمعت إلى 59 شاهدا من وكلاء نيابة وأطباء ومواطنين وقوات نظامية.

لم يتم التوصل لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض.

الجثتان اللتان عثر عليهما في النيل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

تورط ضباط في قوات الدعم السريع في مهاجمة المعتصمين.

المعارضة ترفض

قوى الحرية والتغيير بالسودان أعلنت رفضها لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.

تجمع المهنيين السودانيين قال إن تقرير النيابة لم يتطرق إلى مصير 38 مفقودا في عملية الفض، كما لم يتناول حالات الاغتصاب التي تم توثيقها.

حزب المؤتمر السوداني أفاد في بيان "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريرا تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

الحزب أضاف "أنكر التقرير أيضا حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقرير معتمد لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء".

بيان الحزب تابع "هي وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية".

البيان تابع "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".

القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، قال عبر صفحته على فيسبوك، إن "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية".

القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الحسن المهدي، قال عبر صحفته على فيسبوك "تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء".

اعتبر القيادي بالحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عبر صحفته على فيسبوك، أن "ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم".

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