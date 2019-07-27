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العراق: العثور على مقبرة جماعية لأسرى كويتيين

عثر في السابق على العشرات من المقابر الجماعیة في بادیة المثنى لمعارضین عراقیین ومدنیین أعدمهم نظام صدام حسين
عثر في السابق على العشرات من المقابر الجماعیة في بادیة المثنى لمعارضین عراقیین ومدنیین أعدمهم نظام صدام حسين
27/7/2019

أعلن مسؤول عراقي، السبت، العثور على مقبرة جماعية في بادية محافظة المثنى (جنوب) تضم وفق معلومات أولية رفات أسرى كويتيين أُعدموا في تسعينيات القرن الماضي.

التفاصيل
  • قال محافظ المثنى، أحمد منف، في بيان إنه "تم العثور على مقبرة جماعية (لم يحدد عدد الجثث) تشير المعلومات الأولية إلى أنها تضم كويتيين أعدمهم النظام السابق (صدام حسين 1979-2003) في إحدى مناطق بادية المحافظة".
  • المحافظ أضاف أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن تلك المقبرة، فيما أبلغت الحكومة المحلية الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة".
  • نقلت الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء عن بيان محافظ المثنى بشأن المقبرة. وأضافت أن "اللجنة الدولية للصيب الأحمر أعلنت قبل أیام العثور على رفات أسرى كویتیین (لم تذكر عددهم) في بادیة المثنى، وتم نقلھم إلى دائرة الطب العدلي في بغداد، للتعرف على البصمة الوراثیة لھم".
  • وكالة الأنباء الكويتية: سبق للجھات الحكومیة العراقیة أن عثرت على العشرات من المقابر الجماعیة في بادیة المثنى لمعارضین عراقیین ومدنیین من مختلف الطوائف العراقیة كان النظام السابق أعدمھم في تلك المنطقة النائیة جنوبي البلاد.
  • تقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان اجتياح الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودًا.
  • يقول العراق إن أكثر من خمسة آلاف عراقي ما يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.
  • أعلن العراق، في فبراير/شباط الماضي، عن تسلم الكويت نحو 300 رفات أسرى، أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.
  • استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما، عام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام، على أيدي قوات تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.
المصدر : وكالات
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