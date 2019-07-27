العراق: العثور على مقبرة جماعية لأسرى كويتيين

أعلن مسؤول عراقي، السبت، العثور على مقبرة جماعية في بادية محافظة المثنى (جنوب) تضم وفق معلومات أولية رفات أسرى كويتيين أُعدموا في تسعينيات القرن الماضي.

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