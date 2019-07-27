الشرطة البريطانية تقتحم سفارة البحرين: ما العلاقة بإعدام اثنين في المنامة؟

كانت السلطات البحرينية نفذت حكم الإعدام في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على "علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) و قالت العفو الدولية"

إنهما أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما".