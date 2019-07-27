الأمم المتحدة تنتقد السعودية وإسرائيل بشأن قتل الأطفال

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلا خلال 2018 فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.

السعودية وإسرائيل ضمن القائمة السوداء في قتل الأطفال:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضح في تقرير لمجلس الأمن الدولي الجمعة أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل وأصاب 729 طفلا خلال 2018.

وذكر تقرير الأمين العام، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014.

قالت رويترز" ذكر غوتيريش أيضا في التقرير الذي أدرج التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014 على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة والذي اطلعت عليه.

لا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها في القائمة السوداء ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.

ضغوط لعدم الإدراج في القائمة السوداء:

يعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة حيث يقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية وإسرائيل مارست ضغوطا في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها في القائمة السوداء.

في عام 2015 استبعدت الأمم المتحدة إسرائيل وحركة حماس من القائمة السوداء بعد ضمهما في مسودة أعدت في وقت سابق ولكن انتقدت إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في 2014. نفت إسرائيل الضغط على بان غي مون الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت بشأن هذه القضية.

عبد الله المعلمي سفير السعودية بالأمم المتحدة، قال إن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال مشيرا إلى أن "حياة جميع الأطفال غالية" لكنه تساءل أيضا عن مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها "مبالغ فيها".

أضيف التحالف للقائمة السوداء لفترة وجيزة في 2016 ثم استبعده بان غي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة لحين إجراء مراجعة.

اتهم غي مون في ذلك الوقت السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" ولا مبرر لها بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة، ونفت السعودية تهديد غي مون.

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تقسيم القائمة.. لوقف الجدال: