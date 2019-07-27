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سياسة

الأمم المتحدة: العالم يتجاهل مقتل الأطفال وهدم البنى التحتية في سوريا

قصف على معرة النعمان شمالي سوريا
قصف على معرة النعمان شمالي سوريا
27/7/2019

قتل أكثر من 100 مدني بينهم 26 طفلاً بغارات جوية على مستشفيات ومدارس وأسواق ومخابز شمال غرب سوريا خلال الأيام العشر الماضية، وفقاً لمسؤول في الأمم المتحدة.

جريمة حرب
  • المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالت في بيان أمس الجمعة، إن النظام السوري وحلفائه قصفوا البنى التحتية، بشكل متعمد، مؤكدة أن ضرب تلك الأماكن عن طريق الخطأ لا يبدو ممكناً.
  • أضافت أن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تعتبر جريمة حرب، ومن يصدر أوامرها ومن ينفذها، مسؤولون عن هذه الأعمال".

المجتمع الدولي لا يبالي

  • باشيلت أشارت إلى لا مبالة جماعية وذكرت أن المجتمع الدولي بقي صامتاً حيال حالات الموت المتزايدة جراء الغارات الجوية على إدلب.
  • باشيليت: هناك شلل بسبب عدم اتفاق الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لاستخدام قوتها وتأثيرها، والنتيجة هي مأساة واسعة النطاق.
  • باشيليت: يجب على الأطراف الفاعلة استخدام تأثيرها بشكل عاجل من أجل إيقاف العمليات العسكرية.
ماذا يحدث في سوريا؟
  • منذ مطلع الأسبوع الحالي قتل نحو 81 مدنياً، بهجمات برية وجوية لروسيا والنظام، على منطقة خفض التصعيد في إدلب.
  • حددت منطقة خفض التصعيد "التوتر"، بموجب مباحثات أستانة، بضمانة تركية روسية إيرانية، شملت محافظة إدلب ومحيطها.
  • يقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
  • في 12 يوليو/تموز الجاري، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين، في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 26 أبريل الماضي.

 

خلفيات
  • مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قال في بيان له صباح الجمعة إنّ أكثر من 400 ألف شخص نزحوا منذ نهاية أبريل/نيسان.
  • أضاف البيان أن مخيمات النازحين مكتظة وكثيرون يضطرون للبقاء في الهواء الطلق، مشيرا إلى أن حوالي ثلثي النازحين موجودون خارج المخيمات.
  • أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، عن قلقه العميق إزاء هجمات النظام السوري وروسيا على محافظة إدلب، شمال شرقي البلاد، واصفا القصف الأخير بـ الأكثر دموية.
  • قتل 50 مدنيا على الأقل في قصف جوي الاثنين الماضي على سوقين شعبيين في مدينتي معرة النعمان وسراقب بريف إدلب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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