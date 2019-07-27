الأمم المتحدة: العالم يتجاهل مقتل الأطفال وهدم البنى التحتية في سوريا

قتل أكثر من 100 مدني بينهم 26 طفلاً بغارات جوية على مستشفيات ومدارس وأسواق ومخابز شمال غرب سوريا خلال الأيام العشر الماضية، وفقاً لمسؤول في الأمم المتحدة.

جريمة حرب

المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالت في بيان أمس الجمعة، إن النظام السوري وحلفائه قصفوا البنى التحتية، بشكل متعمد، مؤكدة أن ضرب تلك الأماكن عن طريق الخطأ لا يبدو ممكناً.

أضافت أن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تعتبر جريمة حرب، ومن يصدر أوامرها ومن ينفذها، مسؤولون عن هذه الأعمال".

المجتمع الدولي لا يبالي

باشيلت أشارت إلى لا مبالة جماعية وذكرت أن المجتمع الدولي بقي صامتاً حيال حالات الموت المتزايدة جراء الغارات الجوية على إدلب.

باشيليت: هناك شلل بسبب عدم اتفاق الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لاستخدام قوتها وتأثيرها، والنتيجة هي مأساة واسعة النطاق.

باشيليت: يجب على الأطراف الفاعلة استخدام تأثيرها بشكل عاجل من أجل إيقاف العمليات العسكرية.

ماذا يحدث في سوريا؟

منذ مطلع الأسبوع الحالي قتل نحو 81 مدنياً، بهجمات برية وجوية لروسيا والنظام، على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

حددت منطقة خفض التصعيد "التوتر"، بموجب مباحثات أستانة، بضمانة تركية روسية إيرانية، شملت محافظة إدلب ومحيطها.

يقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

في 12 يوليو/تموز الجاري، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين، في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 26 أبريل الماضي.

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