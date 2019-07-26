مقتل أكثر من 100 مدني بينهم 26 طفلا ونزوح 400 ألف في سوريا

قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، إن ضربات جوية نفذها النظام السوري وحلفاؤه على مدارس ومستشفيات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين.

غارات على أسواق ومستشفيات:

مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أوضحت في بيان اليوم الجمعة إن ضربات جوية نفذتها قوات النظام السوري وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين في الأيام العشرة الماضية بينهم 26 طفلا.

باشليه قالت "إن هذه أهداف مدنية، وفي ضوء النمط المستمر لمثل هذه الهجمات، يبدو من غير المرجح بشدة أن يكون قصفها حدث بطريق الخطأ" وأشارت إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى تقابله "لا مبالاة دولية واضحة".

في نهاية أبريل نيسان، بدأت قوات النظام السوري هجومها على جيب المعارضة في شمال غرب سوريا، وهي آخر مناطق المعارضة المسلحة ضد حكم بشار الأسد.

كانت إدلب والمناطق المحيطة بها في الشمال الغربي جزءا من "اتفاق لخفض التصعيد" العام الماضي بين روسيا، حليفة الأسد الرئيسية، وتركيا، التي تدعم بعض جماعات المعارضة المسلحة، للحد من الأعمال القتالية والقصف.

تشير جماعات تتابع مجريات الحرب إلى أن الهجوم دفع مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو أماكن إيواء مؤقتة خلال الشهور الثلاثة الماضية للاحتماء قرب الحدود مع تركيا وأسفر عن مقتل مئات المدنيين.

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