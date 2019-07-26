ليبيا.. قوات الوفاق تدمر حظيرة الطائرات المسيرة بقاعدة الجفرة

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا أنها تمكنت، فجر الجمعة، من تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن في قاعدة الجفرة الجوية.

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أوضح آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، أن طائرة حربية تابعة للغرفة قامت، فجر اليوم، بقصف قاعدة الجفرة الجوية (وسط ليبيا)، التي تستخدمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر كمقر لغرفة العمليات في هجومها على العاصمة طرابلس.

أضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب"، أن القصف أسفر عن تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن من طراز "يوشن 76" تستخدم لنقل الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي.

يأتي ذلك فيما أفاد شهود عيان بأن الانفجارات الناجمة عن القصف استمرت حتى ساعات الصباح في قاعدة الجفرة، البعيدة عن مركز المعارك حول طرابلس بنحو 600 كلم باتجاه الجنوب الشرقي.

كانت قاعدة الجفرة تعد مركزا للطائرات المسيرة من طراز "وينج لونج" (Wing Loong) صينية الصنع، التي قامت الإمارات بتوفيرها لميليشيات حفتر، حسب مصادر ليبية.

في الفترة الأخيرة شنت تلك الطائرات المسيرة هجمات على مناطق سكنية في العاصمة طرابلس، انطلاقا من قاعدة "الجفرة".

انكسار قوات حفتر