لبنان: نصر الله ينفي استخدام ميناء بيروت لتهريب أسلحة [فيديو]

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، استخدام ميناء بيروت البحري لنقل أسلحة وذلك ردا على اتهامات وجهها مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

نفي قاطع

نصر الله قال في خطاب تلفزيوني في الذكرى الـ 31 لتأسيس مؤسسة جهاد البناء (إنمائية) "أنا أنفي نفيا قاطعا ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان".

نصر الله أضاف أن الادعاءات الإسرائيلية تهدف إلى جلب قوات متعددة الجنسيات لفرض قيود على الحدود البحرية والجوية والبرية اللبنانية.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قال إنه في عامي 2018 و2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية لا سيما ميناء بيروت". وقال إن "ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله".

مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي ردت قائلة إن هذا الاتهام يمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية.





معالجة قانون العمل

نصر الله دعا إلى معالجة قضية قانون العمل التي تمس اللاجئين الفلسطينيين في بلاده عبر الحوار.

نصر الله اعتبر أن "هناك فرق بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي"، فالأول لاجئ منذ سنوات طويلة ولا يمكنه العودة لبلاده والعمل هناك، على حد قوله.

نصر الله: العامل الفلسطيني مرتبط بقضية سياسية ووطنية وقومية مجمع عليها لبنانياً وعربياً هي القضية الفلسطينية، وهذا الموضوع يجب أن يقارب من هذه الزاوية.

انتقد نصر الله ما يقال عن أن "حزب الله يحكم لبنان ويسيطر على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والجيش وإدارات الدولة، مضيفاً "هذه أكبر كذبة في تاريخ لبنان".

في وقت سابق الجمعة، تظاهر آلاف الفلسطينيين بعدد من المخيمات في لبنان، احتجاجا على قرار وزارة العمل الذي يفرض على غير اللبنانيين استصدار تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.

الآلاف يشاركون اليوم بتظاهرات غاضبة انطلقت من معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان – مواقع التواصل

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