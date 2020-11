فيديو: مخاوف من فقدان 150 شخصا بعد غرق زورقهم قبالة ليبيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا، في وقت اعتُبر أكثر من مئة مهاجر في عداد المفقودين، بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية.

The worst Mediterranean tragedy of this year has just occurred. Restoring rescue at sea, ending refugee+migrant detention in Libya, increasing safe pathways out of Libya must happen NOW, before it is too late for many more desperate people. https://t.co/XuZJpDtZfv

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) July 25, 2019