شاهد: بيونغ يانغ تطلق مجددا صاروخا باليستيا

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية كي.سي.إن.أيه، الجمعة (26 من يوليو/ تموز) صورا ثابتة للزعيم كيم جونغ أون وهو يشاهد إطلاق صاروخ.

كيم جونغ أون يشاهد إطلاق صاروخ:

قالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي أشرف على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة" لتحذير كوريا الجنوبية بالكف عن استيراد الأسلحة المتطورة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

كيم جونغ أون يشاهد إطلاق صاروخ (رويترز)