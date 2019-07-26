البث الحي
سياسة|كوريا الشمالية

شاهد: بيونغ يانغ تطلق مجددا صاروخا باليستيا

26/7/2019

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية كي.سي.إن.أيه، الجمعة (26 من يوليو/ تموز) صورا ثابتة للزعيم كيم جونغ أون وهو يشاهد إطلاق صاروخ.

كيم جونغ أون يشاهد إطلاق صاروخ:
  • قالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي أشرف على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة" لتحذير كوريا الجنوبية بالكف عن استيراد الأسلحة المتطورة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
كيم جونغ أون يشاهد إطلاق صاروخ (رويترز)
  • قال مسؤولون من كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى أمس الخميس في أولى تجاربها الصاروخية منذ أن اتفق كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إحياء محادثات نزع السلاح النووي الشهر الماضي.
  • لم يذكر تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية ترمب أو الولايات المتحدة لكنه قال إن كيم انتقد السلطات الكورية الجنوبية بسبب المضي قدما في التدريبات المشتركة التي عادة ما تجرى مع قوات أمريكية.
  • قال مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية أمس الخميس إنه يعتقد أن الصاروخين كانا طرازا جديدا من الصواريخ الباليستية لكنه سيجري تقييما نهائيا مع الولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)