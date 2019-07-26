شاهد: بيونغ يانغ تطلق مجددا صاروخا باليستيا

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية كي.سي.إن.أيه، الجمعة (26 من يوليو/ تموز) صورا ثابتة للزعيم كيم جونغ أون وهو يشاهد إطلاق صاروخ.
كيم جونغ أون يشاهد إطلاق صاروخ:
قالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي أشرف على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة" لتحذير كوريا الجنوبية بالكف عن استيراد الأسلحة المتطورة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
قال مسؤولون من كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى أمس الخميس في أولى تجاربها الصاروخية منذ أن اتفق كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إحياء محادثات نزع السلاح النووي الشهر الماضي.
لم يذكر تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية ترمب أو الولايات المتحدة لكنه قال إن كيم انتقد السلطات الكورية الجنوبية بسبب المضي قدما في التدريبات المشتركة التي عادة ما تجرى مع قوات أمريكية.
قال مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية أمس الخميس إنه يعتقد أن الصاروخين كانا طرازا جديدا من الصواريخ الباليستية لكنه سيجري تقييما نهائيا مع الولايات المتحدة.