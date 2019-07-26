رسالة أوربية لجونسون: لن نعيد التفاوض حول بريكست

رفض الاتحاد الأوربي، بشكل قاطع طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول بريكست، ووصفه بأنه "غير مقبول".

تحذير من جونسون الذي يحاول "إثارة الانقسام في أوربا"

حذر كبير المفاوضين في الاتحاد الأوربي حول الملف، ميشال بارنييه، الدول الأعضاء في التكتل من أن جونسون كان يحاول إثارة الانقسام في صفوفها عن طريق التهديد بالخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.

من جانبه أبلغ رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر رئيس الوزراء البريطاني الجديد في مكالمة هاتفية أن قادة الاتحاد الأوربي لم يمنحوا بروكسل أي تفويض لإعادة التفاوض.

قالت مينا أندرييفا المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوربية "أجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء جونسون، وبعدما استمع إليه، جدد موقف الاتحاد الأوربي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الأفضل والوحيد الممكن بالنسبة لهم". وأضافت"أكد له أيضا أن المفوضية الأوربية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لإتمام الإعلان السياسي وبحث كل الاقتراحات، شرط أن تكون منسجمة مع اتفاق الخروج" وأوضحت أن "المسؤولين تبادلا أرقام هاتفيهما الجوالين وتوافقا على البقاء على اتصال".

في وقت سابق، أكد رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر مجددا لجونسون أن اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة هو النص الوحيد الممكن للاتحاد الأوربي، وإن اعتبره جونسون "غير مقبول".

الخميس، نبه المفاوض الأوربي ميشال بارنييه إلى أن مطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون حول تعديل اتفاق بريكست "غير مقبولة" داعيا الاتحاد الأوربي إلى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق.

بارنييه، قال في رسالة وجهها إلى ممثلي الدول ال27 "إن جونسون أعلن أنه إذا كان ينبغي التوصل إلى اتفاق، فيجب إلغاء شبكة الأمان (المتعلقة بالحدود الأيرلندية) هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهام المجلس الأوربي".

المفاوض الأوربي بارنييه، شدد على أن "عدم وجود اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوربي، ولكن علينا أن نستعد جميعا لكل السيناريوهات".

اتفاق غير مقبول..

كان بوريس جونسون وصف- في أول خطاب له أمام البرلمان- يوم الخميس الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل بـ"غير المقبول".

دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد الاتحاد الأوربي إلى إعادة التفكير في رفضه التفاوض مجددا بشأن الاتفاق، وأكد مجددا وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الموعد المحدد "بأي ثمن" قائلا إن حكومته ستولي "أولوية قصوى" للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

في حالة الخروج بدون اتفاق، هدد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج وقدرها 39 مليار جنيه إسترليني (49 مليار يورو) التي قالت بريطانيا سابقا إنها تدين بها للاتحاد الأوربي، وسينفق الأموال بدل ذلك على التحضيرات للخروج بدون اتفاق.

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