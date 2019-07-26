تفاصيل احتجاز قبرص لإسرائيليين متهمين في قضية اغتصاب

مدت محكمة في قبرص فترة احتجاز سبعة شبان إسرائيليين، الجمعة، لاستكمال التحقيق فيما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعي تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.

ما القصة؟

كان 12 سائحا إسرائيليا قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق في منتجع أيا نابا.

أطلقت السلطات القبرصية سراح خمسة منهم في وقت متأخر مساء الخميس.

متحدثة باسم الشرطة قالت إن قاضيا أمر باحتجاز السبعة الباقين للتحقيق معهم لستة أيام أخرى.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آباء الشبان تصريحات ينفون فيها الاتهامات عن أبنائهم.

تخضع الشابة البريطانية لفحوصات طبية لتأكيد ادعاءاتها، وقالت الخارجية الإسرائيلية إن السلطات القبرصية مكنت وصول دبلوماسيين إسرائيليين للمشتبه بهم.

وفقا لتقارير إعلامية، أجرى المشتبه به الرئيسي والضحية دردشات على تطبيق "إنستغرام" لعدة أيام قبل الحادث.

القناة 13 الإسرائيلية نشرت لقطات شاشة قالت إنها من المحادثة التي أظهرت أن المشتبه به قام بمغازلة الشابة وطلب منها الحضور إلى غرفته في الفندق.

القناة أفادت أن الشابة البريطانية قالت للشرطة القبرصية إنها ذهبت إلى غرفة المشتبه بهم حوالي منتصف ليل الأربعاء.

المشتبه بهم يغطون وجوههم أثناء مغادرتهم مقر المحاكمة

الشابة قالت "كنت أعرف بعض الفتية وكانت بيننا علاقة، ولكن عندما دخلت الغرفة حوالي منتصف الليل كان الجميع في حالة سكر، أتذكر أن كل شيء كان مشوشا".

القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الشابة قالت للشرطة إن اثنين من المشتبه بهم قاما بتثبيتها من يديها بينما كانت تصرخ باكية طالبة منهما تركها، بينما قام أصدقاؤهما باغتصابها بالتناوب.

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