بومبيو مستعد للذهاب إلى طهران "عن طيب خاطر"

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استعداده للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، لإجراء محادثات و"من أجل أن تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.

الذهاب إلى طهران عن طيب خاطر:

بومبيو قال في مقابلة تلفزيونية إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين بلاده وطهران، مؤكدا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني "من أجل أن تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.

في رد على سؤال "بلومبرغ تي في" حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ما، قال وزير الخارجية الأمريكي "بالتأكيد" قبل أن يُضيف إنه سيذهب" إلى هناك عن طيب خاطر".

إجابة على سؤال آخر عما إذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، أجاب بومبيو "أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. وأضاف" لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق" مشيرا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "يأتي إلى هنا، يأتي إلى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة".

لفت بومبيو إلى أن ظريف "يتحدث إلى وسائل الإعلام، ويتحدث إلى الرأي العام الأمريكي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأمريكية". وقال" أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم وأصبحَ الآن يؤذي إيران".

لكن بومبيو، أعرب عن اعتقاده بأن جواد ظريف لا يملك سلطة حقيقية، قائلا "بنهاية المطاف (الحكومة الإيرانية) يقودها آية الله علي خامنئي".

العلاقات الأمريكية الإيرانية: