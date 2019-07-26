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سياسة

بعد التعليق: الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

لم توضح الخطوط الجوية البريطانية تفاصيل بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية التي دفعتها إلى تعليق الرحلات إلى القاهرة مطلع الأسبوع
لم توضح الخطوط الجوية البريطانية تفاصيل بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية التي دفعتها إلى تعليق الرحلات إلى القاهرة مطلع الأسبوع
26/7/2019

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الجمعة، استئناف رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام 6 أيام.

التفاصيل
  • قالت الشركة في بيان إنه "في أعقاب تقييم دقيق للترتيبات الأمنية، يسرنا أن نعلن استئناف رحلاتنا من القاهرة وإليها ابتداءً من 26 يوليو/تموز".
  • لم توضح الشركة تفاصيل بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية التي دفعتها إلى تعليق الرحلات إلى القاهرة مطلع الأسبوع.
  • السبت، أعلنت الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع "كإجراء احترازي" في الوقت الذي تعكف فيه على مراجعة الأمن في مطار القاهرة.
  • فيما قررت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، الأحد، استئناف رحلاتها من وإلى القاهرة بعد يوم واحد من تعليق الرحلات.
  • آنذاك، حذرت الخارجية البريطانية، عبر بيان، رعاياها المسافرين إلى مصر والمتواجدين فيها من "هجمات إرهابية محتملة".
  • علقت سلطات مطار القاهرة الدولي على قرار الخطوط الجوية البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى البلاد، وقالت إنه "شأن داخلي" خاص بالشركة.
  • في وقت سابق هذا الأسبوع قال مسؤول تنفيذي بشركة مصر للطيران المملوكة للدولة إن قرار الخطوط البريطانية تعليق الرحلات جاء "بلا أي سبب منطقي". في حين أبدى وزير الطيران المصري يونس المصري أيضا "استياءه" من القرار. وقالت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الأحد إن بريتش إيروايز اتخذت الخطوة من دون التشاور مع السلطات المصرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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