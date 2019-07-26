"العفو الدولية" تطالب السعودية بإطلاق سراح سلمان العودة "فورًا"

ذكرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن جلسة جديدة في محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة يفترض أن تجري، الأحد المقبل، مكررة مخاوفها من صدور حكم بالإعدام بحقه.

التفاصيل:

مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف قالت "نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه".

معلوف أضافت أنه "منذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والحبس الانفرادي لشهور والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في الحصول على محاكمة عادلة".

معلوف تابعت أن العودة يفترض أن يمثل في 28 من يوليو/تموز "أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة".

دعا البيان إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ومن دون قيد ولا شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".

ما هي المكاسب التي تأمل السلطات #السعودية في تحقيقها من خلال معاملة مواطنيها بهذه الطريقة؟ فبدلاً من المضي قدماً في هذه المحاكمة الصورية، يجب عليها إطلاق سراح الشيخ #سلمان_العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.https://t.co/SKxdDQFNQK — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 26, 2019

كان مدع عام سعودي قد طلب الإعدام للشيخ العودة منذ بدء محاكمته مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ الحكومية السعودية، التي أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه.

الأربعاء، قال عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، عبر تويتر: "بعد أربعة أيام (الأحد) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيراً بناء على ٣٧ تهمة فضفاضة".

بعد أربعة أيام ستكون جلسة محاكمة الوالد السرّيّة، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيراً بناء على ٣٧ تهمة فضفاضة، علماً بأن الوالد سيكمل قريبا سنتين في الحجز الانفرادي منذ لحظة اعتقاله الذي حصل بعد تغريدة دعى الله فيها لتأليف القلوب.#سننقذ_سلمان_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 24, 2019

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