"العفو الدولية" تطالب السعودية بإطلاق سراح سلمان العودة "فورًا"

ذكرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن جلسة جديدة في محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة يفترض أن تجري، الأحد المقبل، مكررة مخاوفها من صدور حكم بالإعدام بحقه.
التفاصيل:
- مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف قالت "نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه".
- معلوف أضافت أنه "منذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والحبس الانفرادي لشهور والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في الحصول على محاكمة عادلة".
- معلوف تابعت أن العودة يفترض أن يمثل في 28 من يوليو/تموز "أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة".
- دعا البيان إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ومن دون قيد ولا شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".
- كان مدع عام سعودي قد طلب الإعدام للشيخ العودة منذ بدء محاكمته مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ الحكومية السعودية، التي أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه.
- الأربعاء، قال عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، عبر تويتر: "بعد أربعة أيام (الأحد) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيراً بناء على ٣٧ تهمة فضفاضة".
خلفيات:
- سلمان العودة هو واحد من عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف سبتمبر/أيلول 2017، وبينهم كتاب وصحفيون، في سياق حملة قمع استهدفت معارضين في المملكة.
- قال مقربون من العودة إن السعودية طلبت من رجل الدين وآخرين دعم الرياض علنا في خلافها مع قطر المجاورة، لكنه رفض.
- كان النائب العام السعودي قد أرجأ في الثالث من فبراير/ شباط الماضي جلسة في محاكمة الشيخ سلمان العودة.
- أوقف العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر/ أيلول 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.
- قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/حزيران 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.