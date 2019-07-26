اجتماع رباعي في واشنطن للتحرك ضد "التهديدات" بشرق المتوسط

أعلنت الخارجية الأمريكية، استضافة واشنطن اجتماعًا حول "التعاون الاقتصادي" شرق المتوسط، ضم ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وقبرص.

التفاصيل:

نشرت الخارجية الأمريكية، الجمعة، بيانا مشتركا صدر عقب النسخة الأولى من "اجتماع الحوار الاقتصادي"، الذي عقده ممثلو الدول الأربع، الخميس.

ذكر البيان أن دبلوماسيي الدول المذكورة، التقوا في واشنطن يوم 25 من يوليو/تموز، وبحثوا مجالات التعاون الاقتصادي المشترك شرق المتوسط.

أشار البيان أنه جرى التأكيد مجددا خلال الاجتماع، على رسالة الدعم التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال الاجتماع الأخير بين هذه الدول في 20 من مارس/آذار.

حضر الاجتماع، نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، مانيشا سينغ، ودبلوماسيين رفيعي المستوى من بقية الدول المعنية، يعملون في واشنطن.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اجتمع في مارس/آذار المنصرم، مع كل من، بومبيو، ورئيس الوزراء اليوناني آنذاك، أليكسيس تسيبراس، وزعيم قبرص نيكوس أناستاسياديس.

البيان الصادر عقب الاجتماع أكد على المصالح الاقتصادية المشتركة شرق المتوسط، واتفاق تلك الدول على التحرك معا ضد "التهديدات" المحتملة.

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