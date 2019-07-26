إيران تختبر صاروخًا باليستيًا وتعلن بدء إنشاء محطة نووية ثانية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، الجمعة، أنه سيتم البدء في إنشاء محطة نووية ثانية في مدينة بوشهر (غرب) في النصف الأول من أغسطس/آب المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس المنظمة علي أكبر صالحي، نقلتها وكالة أنباء "فارس" المحلية.

تصريحات رئيس المنظمة علي أكبر صالحي:

حصة الطاقة النووية حالیًا في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية يبلغ 2.7% مع تشغيل محطة بوشهر النووية، وفي السنوات المقبلة، مع إضافة محطتين أخریین، ستزيد هذه الحصة أيضا.

في النصف الأول من أغسطس/ آب سيتم البدء في صب الأساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقا لخطة السنوات الست المقبلة، ستكون المحطة جاهزة للتشغيل.

تفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة.

يشار إلى أن روسيا شيدت محطة "بوشهر" للطاقة النووية، جنوب شرقي إيران، وبدأ تشغيلها في 2013 بطاقة إنتاجية تبلغ ألف ميغاوات من الكهرباء.

إيران تختبر صاروخاً باليستياً متوسط المدى:

نقلت شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران اختبرت، الأربعاء الماضي، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى، حلق لأكثر من 100 كيلو متر، منطلقاً من الجزء الجنوبي من البلاد إلى منطقة قريبة من العاصمة، طهران.

قال المسؤول إنه يشتبه في أن الاختبار كان جزءاً من جهود إيران لتحسين مدى ودقة صواريخها.

نقلت الشبكة عن مسؤول أخر في الإدارة الأمريكية قوله إننا على علم بتقارير عن صاروخ أطلق من إيران، وليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت.

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن اختبار إطلاق صاروخ من نوع (شهاب 3) يأتي وسط توترات متصاعدة بين طهران والغرب.

لم يتضح ما إذا كان اختبار طهران للصاروخ الباليستي ينتهك أية عقوبات عليها.

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