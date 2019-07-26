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أردوغان: سنتوجه لمكان آخر إذا لم نحصل على على مقاتلات إف-35

طائرة إف-35 التي تعاقدت عليها تركيا
طائرة إف-35 التي تعاقدت عليها تركيا
26/7/2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على حق بلاده بامتلاك طائرات حربية من جهات أخرى، في حال امتنعت واشنطن عن اتمام صفقة شراء طائرات إف-35.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة.

التفاصيل
  • قال أردوغان مخاطبا الولايات المتحدة "ألن تعطينا طائرات إف-35.. حسنا، إذن لا تؤاخذونا، فنحن سنتخذ تدابيرنا في هذا الموضوع، ونتوجه إلى جهات أخرى".
  • أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة حول امتلاك بلاده منظومة إس-400 الروسية.
  • أكد أردوغان أن تركيا ستبدأ اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، استخدام إس-400 بشكل فاعل، عقب الانتهاء من عمليات التركيب والتدريبات.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
عقوبات أمريكية
  • قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستستبعد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، من برنامج مقاتلات إف-35 كما كانت تحذر مرارا، وذلك بعد أن تسلمت أنقرة شحنة من الأنظمة الدفاعية الصاروخية إس-400 من روسيا.
  • لم يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ما إذا كانت عقوبات بموجب القانون الأمريكي ستفرض على تركيا.
  • عبر أردوغان، الذي كان يتحدث علانية عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، عن أمله في أن يتحلى المسؤولون الأمريكيون "بالعقلانية" فيما يخص مسألة العقوبات.
شرق الفرات
  • تطرق الرئيس التركي في كلمته إلى الأوضاع في سوريا، قائلا إن بلاده مصممة على تدمير ما سماه "الممر الإرهابي شرق الفرات في سوريا"، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.
  • أردوغان أشار إلى أن "من يمارسون البلطجة بالاعتماد على قوات أجنبية في المنطقة، إما أن يدفنوا تحت التراب أو يقبلوا بالذل" في إشارة إلى القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
  • بيّن أردوغان أن الهجوم على موظف القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية، يؤيد صوابية عملية "المخلب" التي أطلقتها تركيا شمالي العراق ضد الإرهاب.
  • شدد أردوغان على أن تركيا ستقطع ارتباط الإرهابيين شرق الفرات بشمالي العراق، عبر عمليتي "المخلب 1″ و"المخلب 2". وأوضح أنه "لا يمكن لأي عقوبة أن تثني تركيا عن أولوية أمنها"، مضيفا "نحن في طريقنا نحو إيجاد حل دائم للإرهاب".
  • نوه الرئيس التركي إلى أن "هدف تركيا من عملية "المخلب"، يتمثل في إنشاء خط أمني عبر مواجهة الإرهابيين في سهل مسطح خارج الحدود، بدلا من الجبال شديدة الانحدار على الحدود ومنعهم". وتابع: "عندما ننجح في ذلك إن شاء الله، فلن تبقى لدينا مشكلة تدعى قنديل ".
  • خلال الأيام الماضية، كثفت تركيا تحذيراتها من توغل محتمل في شمال سوريا وقالت إن "صبرها نفد" من واشنطن بشأن محادثات المنطقة الآمنة مضيفة أنها ستشن عمليتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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