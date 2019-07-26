أردوغان: سنتوجه لمكان آخر إذا لم نحصل على على مقاتلات إف-35

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على حق بلاده بامتلاك طائرات حربية من جهات أخرى، في حال امتنعت واشنطن عن اتمام صفقة شراء طائرات إف-35.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة.

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قال أردوغان مخاطبا الولايات المتحدة "ألن تعطينا طائرات إف-35.. حسنا، إذن لا تؤاخذونا، فنحن سنتخذ تدابيرنا في هذا الموضوع، ونتوجه إلى جهات أخرى".

أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة حول امتلاك بلاده منظومة إس-400 الروسية.

أكد أردوغان أن تركيا ستبدأ اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، استخدام إس-400 بشكل فاعل، عقب الانتهاء من عمليات التركيب والتدريبات.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

عقوبات أمريكية

قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستستبعد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، من برنامج مقاتلات إف-35 كما كانت تحذر مرارا، وذلك بعد أن تسلمت أنقرة شحنة من الأنظمة الدفاعية الصاروخية إس-400 من روسيا.

لم يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ما إذا كانت عقوبات بموجب القانون الأمريكي ستفرض على تركيا.

عبر أردوغان، الذي كان يتحدث علانية عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، عن أمله في أن يتحلى المسؤولون الأمريكيون "بالعقلانية" فيما يخص مسألة العقوبات.

شرق الفرات