أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما.
التفاصيل:
- الرئاسة التونسية في بيان: الرئيس الباجي قايد السبسي توفي اليوم الخميس عن 92 عاما.
- البيان: سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.
- كان السبسي نقل إلى المستشفى العسكري الليلة الماضية.
نقل إلى المستشفى
- تناقلت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء، النبأ،خبر نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى مرة أخرى.
- كانت هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى خلال شهر واحد.
- قالت إذاعة موزاييك، واسعة الانتشار في تونس، إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.
- حافظ قايد السبسي، ابن الرئيس، قال إن والده نقل للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية".
السبسي في المستشفى
- كان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.
- مطلع يوليو/تموز الحالي، غادر السبسي البالغ من العمر 92 عاما المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيانها بالحادة.
- كان السبسي تعرض قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى"خفيفة" نقل على إثرها إلى المستشفى.
- الإثنين الماضي، ظهر الرئيس التونسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.
- في 5 يوليو/ تموز، وقّع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.
- كان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لإعلان الجمهورية.