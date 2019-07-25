البث الحي
سياسة|تونس

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
25/7/2019

أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما.

 

التفاصيل:
  • الرئاسة التونسية في بيان: الرئيس الباجي قايد السبسي توفي اليوم الخميس عن 92 عاما. 
  • البيان: سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.
  • كان السبسي نقل إلى المستشفى العسكري الليلة الماضية.

نقل إلى المستشفى
  • تناقلت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء، النبأ،خبر نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى مرة أخرى.
  • كانت هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى خلال شهر واحد.
  • قالت إذاعة موزاييك، واسعة الانتشار في تونس، إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.
  • حافظ قايد السبسي، ابن الرئيس، قال إن والده نقل للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية".
السبسي في المستشفى
  • كان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.
  • مطلع يوليو/تموز الحالي، غادر السبسي البالغ من العمر 92 عاما المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيانها بالحادة.
  • كان السبسي تعرض قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى"خفيفة" نقل على إثرها إلى المستشفى.
  • الإثنين الماضي، ظهر الرئيس التونسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.
  • في 5 يوليو/ تموز، وقّع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.
  • كان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لإعلان الجمهورية.
الباجي قايد السبسي في المستشفى بسبب وعكة صحية-أول يوليو/ تموز
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)