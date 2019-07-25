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سياسة|بريطانيا

في أول بيان.. جونسون يطالب بإعادة التفاوض بشأن "بريكست"

رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون( وسط) في أول اجتماع حكومي-25 يوليو
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون( وسط) في أول اجتماع حكومي-25 يوليو
25/7/2019

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل "غير مقبول" داعيا إلى إعادة التفكير في رفضها التفاوض مجددا بشأن الاتفاق.

الخروج بدون اتفاق
  • عقد جونسون، الذي تولى منصبه رسميا خلفا لتيريزا ماي أمس الأربعاء (24 يوليو/تموز) وسارع بعزل معظم فريقها الوزاري، أول اجتماع لحكومته الجديدة اليوم.
  • ظهر جونسون وهو يقول في مستهل الاجتماع "أمامنا مهمة ثقيلة، نحن ملتزمون الآن، كلنا، وفي وقت حاسم من تاريخ بلدنا، بمغادرة الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول بل وقبل ذلك، دون أعذار أو استثناءات".
  • رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال لكبار فريقه الوزاري الجديد اليوم الخميس إنهم يواجهون مهمة ثقيلة وملتزمون بتنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوربي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
  • جونسون أكد للبرلمان "أفضل الخروج من الاتحاد الأوربي باتفاق، أفضل ذلك كثيرا" وأضاف "اعتقد أن ذلك ممكن حتى في مرحلة متأخرة، وسأعمل بكل جد لتحقيق ذلك".
  • إلا أنه أضاف "تم رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات، وبنوده غير مقبولة للبرلمان والبلاد" وأكد أن بريطانيا لن ترشح أحدا لعضوية المفوضية الأوربية.
بوريس جونسون في مجلس العموم البريطاني-25 يوليو
بوريس جونسون
  • نحن على استعداد للتفاوض بنية صادقة من أجل التوصل لاتفاق بديل وسندخل هذه المفاوضات بأقصى طاقة وعزم لدينا.
  • نأمل أن يعيد قادة الاتحاد الأوربي التفكير في رفضهم الحالي لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
  • إذا لم يفعلوا ذلك، سنضطر للخروج بدون اتفاق.. ونطالب الوزراء الجدد بأن يجعلوا وضع الاستعدادات للخروج بدون اتفاق " أولوية قصوى".
  • بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل… باتفاق أو بدون اتفاق. 
المصدر : وكالات
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