في أول بيان.. جونسون يطالب بإعادة التفاوض بشأن "بريكست"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل "غير مقبول" داعيا إلى إعادة التفكير في رفضها التفاوض مجددا بشأن الاتفاق.

الخروج بدون اتفاق

عقد جونسون، الذي تولى منصبه رسميا خلفا لتيريزا ماي أمس الأربعاء (24 يوليو/تموز) وسارع بعزل معظم فريقها الوزاري، أول اجتماع لحكومته الجديدة اليوم.

ظهر جونسون وهو يقول في مستهل الاجتماع "أمامنا مهمة ثقيلة، نحن ملتزمون الآن، كلنا، وفي وقت حاسم من تاريخ بلدنا، بمغادرة الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول بل وقبل ذلك، دون أعذار أو استثناءات".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال لكبار فريقه الوزاري الجديد اليوم الخميس إنهم يواجهون مهمة ثقيلة وملتزمون بتنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوربي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

جونسون أكد للبرلمان "أفضل الخروج من الاتحاد الأوربي باتفاق، أفضل ذلك كثيرا" وأضاف "اعتقد أن ذلك ممكن حتى في مرحلة متأخرة، وسأعمل بكل جد لتحقيق ذلك".

إلا أنه أضاف "تم رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات، وبنوده غير مقبولة للبرلمان والبلاد" وأكد أن بريطانيا لن ترشح أحدا لعضوية المفوضية الأوربية.

بوريس جونسون في مجلس العموم البريطاني-25 يوليو

بوريس جونسون