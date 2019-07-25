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سياسة|مصر

غداة قرار بإخلاء سبيله: حبس ناشط مصري بارز 45 يومًا

الناشط السياسي شادي الغزالي حرب
الناشط السياسي شادي الغزالي حرب
25/7/2019

قررت محكمة مصرية، الخميس، تجديد حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، لمدة 45 يومًا، وذلك غداة صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، وفق زوجته.

التفاصيل
  • أمس الأربعاء، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل الغزالي حرب على ذمة قضية متهم فيها بـ "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (لم تسمها المحكمة)".
  • النيابة العامة استأنفت على قرار الإخلاء عقب صدوره، قبل أن تقبل المحكمة ذاتها اليوم الاستئناف وتقرر تجديد حبسه 45 يومًا، وفق ما ذكرته فاطمة هشام، زوجة الغزالي حرب على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
  • تلك الاتهامات نفاها "الغزالي" وهيئة الدفاع عنه، خلال التحقيقات معه.
  • لم يصدر تعقيب من السلطات القضائية المصرية بخصوص القضية.

وتضم القضية نشطاء بارزين من بينهم: الناشط بحركة 6 أبريل المعارضة شريف الروبي، والمدون محمد أكسجين.

وأوقفت السلطات شادي الغزالي في مايو/ أيار 2018، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسه باستمرار.

وشادي الغزالي، أحد نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981- 2011)، وعارض حكم الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013) وأيد إسقاطه، قبل أن يتحول لمعارض لبعض سياسات الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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