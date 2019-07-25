غداة قرار بإخلاء سبيله: حبس ناشط مصري بارز 45 يومًا

قررت محكمة مصرية، الخميس، تجديد حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، لمدة 45 يومًا، وذلك غداة صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، وفق زوجته.
وتضم القضية نشطاء بارزين من بينهم: الناشط بحركة 6 أبريل المعارضة شريف الروبي، والمدون محمد أكسجين.
وأوقفت السلطات شادي الغزالي في مايو/ أيار 2018، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسه باستمرار.
وشادي الغزالي، أحد نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981- 2011)، وعارض حكم الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013) وأيد إسقاطه، قبل أن يتحول لمعارض لبعض سياسات الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.