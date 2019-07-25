الناصر .. رئيسا مؤقتا لتونس بعد وفاة السبسي

قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الخميس، إنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتًا وفقًا للدستور، ودعا، في خطاب متلفز، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم.

وأعلن نائب رئيس البرلمان التونسي، أن الناصر سيؤدي القسم في وقت لاحق، الخميس، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي الحداد الوطني 7 أيام وإلغاء كل العروض الفنية في المهرجانات.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق اليوم، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما إثر نقله، أمس الاربعاء، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وتوفي السبسي بعد متاعب صحية حيث نقل إلى المستشفى العسكري يوم 27 يونيو/حزيران الماضي وغادره في الأول من يوليو/تموز الجاري إثر "وعكة صحية حادة".

وتزامن إعلان الوفاة مع إحياء الذكرى 62 لعيد الجمهورية التونسية، وقالت مصادر في مجلس النواب إن مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل ستتم، السبت المقبل.

"الناصر" رئيسًا مؤقتًا للبلاد

في كلمة إلى الشعب عقب اجتماعه الطارئ برئيس الحكومة في مقر البرلمان، قال الناصر إن الدستور ينص على أن رئيس البرلمان هو من يتولى منصب الرئاسة وأن مؤسسات الدولة ستستمر.

رئيس البرلمان: أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية.

بحسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.

تونس تشهد هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر/تشرين أول المقبل، والرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

الرئاسة تدعو للوحدة

الرئاسة التونسية دعت -في بيان اليوم- الشعب إلى الوحدة والصبر والتكاتف في مواجهة فاجعة موت الرئيس باجي قايد السبسي.

بيان الرئاسة: في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها.

البيان: ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملؤها الإيمان والخشوع تنعى رئاسة الجمهورية أحد أعظم رجالات تونس وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظل حرة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر.

البيان: الفقيد الكبير آمن بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصًا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها.

الغنوشي ينعي الرئيس